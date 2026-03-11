В Украине могут ограничить доступ ко всем популярным соцсетям: кого это касается

В Украине могут ограничить доступ к популярным платформам / © Getty Images

В Украине вспыхнула дискуссия об ограничении доступа подростков к онлайн-платформам. Пока мир спорит, Австралия уже стала первой страной, которая запретила соцсети детям до 16 лет. Для Украины это вопрос не только психического здоровья, но и национальной безопасности: через Telegram враг вербует детей для диверсий.

Реально ли «выключить» соцсети для молодежи и что об этом думают родители звездных детей и психологи — в материале корреспондента ТСН Ирины Маркевич.

Матвей Брус под родительским контролем: как живет 8-летняя звезда украинского TikTok

8-летний Матвей Брус стал звездой соцсетей три года назад после фразы «Скоро вже буде Паска…». Его ролик собрал более 46 миллионов просмотров. Несмотря на огромный успех, мама Матвея строго ограничивает его время в гаджетах.

Отец Матвея Владимир Брус не против государственных ограничений, несмотря на то, что соцсети помогают их семейному бизнесу и сборам для ВСУ.

Владимир Брус: «Мы сами сидим с гаджетом, и ребенок это видит. Но до 16 лет, возможно, им и не надо самовыражаться в соцсетях. Пусть запрещают — в Интернете масса полезной информации и без них».

Запретят ли TikTok и Instagram в Украине: что говорят в Верховной Раде

В Верховной Раде уже обсуждают конкретные возрастные цензы. Глава Комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин отмечает, что под запрет могут попасть продукты Meta (Facebook, Instagram), а также X, YouTube, TikTok и Telegram.

Ярослав Юрчишин: «Рассматривается вариант: до 14 лет — полный запрет, с 14 до 16 лет — только подростковый контент вроде YouTube Kids. Самая большая проблема — это Telegram. Мы ведем переговоры с корпорациями по алгоритмам верификации возраста».

Почему соцсети опасны для подростков

Аргументы за запрет в Украине подкреплены страшной статистикой и реальными случаями. Только за прошлый год количество преступлений против нацбезопасности, совершенных детьми, выросло на 43%.

TikTok-челенджи. На этой неделе патрульные вытаскивали из канализации под Крещатиком подростков 13 и 14 лет. Насмотревшись «дигерских» роликов, дети едва не погибли от ядовитых газов.

Вербовка. Подростка Даню привезли на интервью в наручниках. Через Telegram россияне завербовали его поджигать объекты «Укрпочты» и полицейские участки за деньги на «новые кроссовки».

Даня, подросток под стражей: «Сказали, что Укрпочта раздает повестки. Надо разбить окно и поджечь. После первого раза куратор начал шантажировать моим досье, сказал, что за полторы тысячи долларов меня изнасилуют в тюрьме. Я понял, что все очень серьезно».

Советы психолога: с какого возраста можно давать ребенку телефон и планшет

Психологи предостерегают: проблема не только в безопасности, но и в изменении структуры мозга ребенка. Яркий видеоконтент провоцирует выброс дофамина — гормона удовольствия, который формирует привычку получать «все и сразу» без усилий.

Екатерина Гольцберг, психолог: «Когда есть быстрые удовольствия, ребенок не стремится к долговременным. Написать работу МАН или выиграть олимпиаду — это долгий путь. Те, кто приучается к быстрому дофамину, на долгий путь не способны. Родителям удобно дать гаджет, чтобы ребенок не кричал, потому что у них нет терпения успокоить собственного ребенка».

Специалист считает, что начинать надо не с запретов, а с ответственности родителей. Детям до 3 лет ВОЗ рекомендует вообще не давать гаджетов, а психологи советуют держать ребенка подальше от экранов до 6 лет.

Возможно ли технически заблокировать соцсети?

В Украине отсутствует система жесткой верификации сим-карт по паспорту, как в ЕС, что затрудняет контроль. Однако опыт блокировки «Вконтакте» и «Одноклассников» показывает, что технические решения существуют. Вопрос лишь в том, готовы ли владельцы платформ, в частности Telegram, сотрудничать с украинскими спецслужбами и Министерством цифровой трансформации.

Сейчас 82% украинских подростков 13-15 лет ежедневно пользуются Telegram. И пока закон на стадии разработки, психологи советуют родителям только одно — вести диалог.

