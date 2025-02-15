В Украине могут открыть аэропорт: реально ли это и какие риски для пассажиров

Известная авиакомпания готова возобновить сообщение с Украиной. Однако для этого нужны определенные условия.

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Авиасообщение с Украиной

Венгерская авиакомпания Wizz Air заявила о готовности возобновить авиасообщение с Украиной. Однако только после прекращения огня. Об этом заявил генеральный директор компании Йожеф Варади, сообщает Reuters.

Отмечается, что Wizz Air намерена возобновить авиасообщение с Украиной после официального объявления о прекращении огня. По словам Варади, в течение шести недель после открытия воздушного пространства компания планирует восстановить около 30 маршрутов. А до войны лоукостер был №3 на украинском рынке.

Открытие аэропортов в Украине

В Украине уже почти 3 года гражданские полеты остаются упраздненными из-за полномасштабного вторжения России и закрытого неба. Однако время от времени в информационном пространстве появляются сообщения о возможности открытия аэропортов в западных регионах страны, поскольку там, как полагают, ситуация более безопасна. Кстати, недавно стало известно, что международный аэропорт "Львов" имени Даниила Галицкого могут открыть во время войны.

Об этом заявили в аэропорту, комментируя возможность возобновления рейсов в военное время в Украине. В аэропорту отмечают, что изучают возможность открытия рейсов гражданской авиации во время военного положения при условии обеспечения всех требований безопасности для самолетов, пассажиров и инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта в Facebook.

ТСН.ua поинтересовался у авиационного эксперта Валерия Романенко, насколько возможно возобновление полетов из Львова во время войны и какие существуют плюсы и минусы.

Эксперт подчеркнул, что вопрос возобновления работы аэропорта "Львов" состоит в главном – безопасности полетов.

Этапы взлета и приземления – самые сложные моменты для экипажей самолетов. Работа в таких условиях для летного персонала превратится в сплошной стресс с кучей опасностей. Хотя отмечает, что встречал молодых пилотов, готовых летать даже в таких условиях. Кстати, 15 января враг атаковал крылатыми ракетами и дронами именно этот регион Украины.

Как должна происходить эвакуация из самолета

Эксперт напомнил правила эвакуации пассажиров из самолета, если на борту, находящемся на земле, возникает какая-то проблема.

Специалист отметил, что садиться во Львове будут самолеты не меньше Boeing 737 или Airbus 320, а это до 200 человек на борту.

Более реально провести такую эвакуацию в случае налета "Шахедов" или атаки крылатыми ракетами, которые во Львов летят часами. А в случае удара аэробалистическими ракетами типа "Кинжал" речь идет о подлетном времени в 10-12 минут.

Появится ли нужное количество пассажиров

Валерий Романенко отметил, что в случае возобновления полетов из аэропорта "Львов" большого потока пассажиров там не будет. Поэтому вряд ли аэропорту нужно обучать дополнительный персонал.

Почему опасно "светить" расписание полетов

Еще одна проблема: в случае возобновления полетов их расписание будет в общей доступности. Эксперт добавил, что враг также может влиять и на ритмичность работы аэродрома.

Будет ли открытие аэропорта экономически целесообразным

Валерий Романенко добавил, что если уже открывается аэропорт, то открытие должно быть экономически целесообразным. А чтобы это было так, надо, чтобы аэропорт Львов выполнял хотя бы десяток рейсов ежедневно.

Когда заработает аэропорт "Борисполь"

В прошлом году сообщалось, что международный аэропорт "Борисполь" полноценно заработает только при полной безопасности в воздушном пространстве Украины. В настоящее время аэропорт пытается сохранить квалификацию персонала, чтобы быть готовым к возобновлению работы в любой момент. Об этом сообщил генеральный директор "Международного аэропорта Борисполь" Алексей Дубревский.

Дубревский рассказал, что в настоящее время к работе аэропорта привлечены 3 тысячи 505 работников. Дубревский подчеркнул, что о полноценном возобновлении работы международного аэропорта речь пока не идет.

Напомним, что министр иностранных дел, а ранее заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига заявил, что аэропорт "Борисполь" стал первым объектом, закрытым из-за начала полномасштабной войны. Однако он будет первым, который откроют, как только разрешит ситуация с безопасностью.

В свою очередь глава ОП Андрей Ермак напомнил, что в 03:00 24 февраля 2022 года из "Борисполя" вылетел последний пассажирский самолет, и выразил убеждение, что вскоре аэропорт снова будет отправлять и принимать воздушные суда.

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