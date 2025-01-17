В Украине могут открыть аэропорт во время войны: что будет в случае пуска "Кинжалов"

Авиационный эксперт объяснил, какие риски ждут пилотов и пассажиров, если небо над Украиной откроют во время войны.

Открытие аэропортов на Украине во время войны. Общество еще раз поразили громким заявлением. Однако есть нюансы. Авиационный эксперт объяснил, какие риски ждут пилотов и пассажиров, если небо над Украиной откроют во время войны. Все детали – в эксклюзиве TSN.UA.

Открытие аэропортов в Украине

Международный аэропорт "Львов" имени Даниила Галицкого могут открыть во время войны. Об этом заявили в аэропорту, комментируя возможность возобновления рейсов в военное время в Украине. В аэропорту отмечают, что изучают возможность открытия рейсов гражданской авиации во время военного положения при условии обеспечения всех требований безопасности для самолетов, пассажиров и инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта в Facebook.

"Изучаем возможность открытия рейсов гражданской авиации во время военного положения при условии обеспечения всех требований безопасности для самолетов, пассажиров и инфраструктуры. Разработан операционный документ эвакуации пассажиров, проводим постоянные тренировки процедур эвакуации людей", – говорится в сообщении.

Главное требование к возобновлению полетов

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ТСН.ua поинтересовался у авиационного эксперта Валерия Романенко, насколько возможно возобновление полетов со Львова во время войны и какие существуют плюсы и минусы. Эксперт подчеркнул, что вопрос возобновления работы аэропорта "Львов" состоит в главном – безопасности полетов.

"Технически открыть аэропорт "Львов" можно. Но это лишь один из шагов. Процитирую заявление аэропорта: "разработан операционный документ эвакуации пассажиров". Это отлично, молодцы. А как обеспечить безопасность и эвакуацию пассажиров в случае реальной угрозы? Именно это и является главным. требованием", – говорит он.

Этапы взлета и посадки – это сложные моменты для экипажей самолетов. Работа в таких условиях для летного персонала превратится в сплошной стресс с кучей опасностей. Хотя отмечает, что встречал молодых пилотов, готовых летать даже в таких условиях. Кстати, 15 января враг атаковал крылатыми ракетами и дронами именно этот регион Украины.

"Представим, что аэропорт "Львов" открыт, к нему подлетает пассажирский самолет и готовится к посадке. Если в этот момент в небо поднимется российский МиГ-31К, раздается сигнал тревоги по всей стране. Пассажирский самолет должен обязательно развернуть и отправить на ближайший аэропорт, а он только за границей. Давать разрешение на посадку самолета во Львове никто не будет", – объясняет Романенко.

Как должна происходить эвакуация из самолета

Эксперт напомнил правила эвакуации пассажиров из самолета, если на борту, находящемся на земле, возникает какая-то проблема.

"По правилам, пассажиры должны покинуть борт за 90 секунд, но это при условии, что задействованы все аварийные выходы с надувными трапами. А кто же в аэропорту будет их активировать, из-за тревоги? Ведь потом трапы надо сложить назад, поставить на место, а это достаточно длительный процесс, который займет несколько часов и, соответственно, длительную задержку рейса. И никто не гарантирует, что не будет повторной тревоги", – отмечает он.

Специалист отметил, что садиться во Львове будут самолеты не меньше Boeing 737 или Airbus 320, а это до 200 человек на борту.

"Представьте себе, как эти люди всех возрастов будут вставать с кресел и идти к выходам. Покидать самолет они будут не быстро скользя по надувным трапам, а по одному-единственному "рукаву", или на землю по ступенькам по трапу. минут, а им еще нужно как-то добраться до бомбоубежища. Конечно, можно на каждую посадку. подгонять к самолету 3-4 трапа, ко всем дверям. Это ускорит процесс, но не принципиально. Поэтому, на мой взгляд, практически нереально вовремя вывести людей в случае угрозы баллистики", - объяснил Романенко.

Более реально провести такую эвакуацию в случае налета "Шахедов" или атаки крылатыми ракетами, которые во Львов летят часами. А в случае удара аэробалистическими ракетами типа "Кинжал", речь идет о подлетном времени в 10-12 минут.

"Поэтому если администрация львовского аэропорта гарантирует нужную скорость эвакуации и оперативное размещение пассажиров в бомбоубежище, то, конечно, можно попытаться восстанавливать полеты. Возможно, администрация аэропорта уже нашла способ, как это можно сделать. Но, по-моему, все эти заявления". только подготовка к тому, что война будет завершена в этом году, а не открытие львовского аэропорта именно во время боевых действий", – предполагает эксперт.

Появится ли нужное количество пассажиров

Валерий Романенк отметил, что в случае возобновления полетов из аэропорта "Львов", большого потока пассажиров там не будет. Поэтому вряд ли аэропорту нужно обучать дополнительный персонал.

"Конечно, возобновление авиационного сообщения с Украиной – это было бы очень неплохо. К тому же, аэродром во Львове имеет один огромный плюс – как только самолет поднялся на высоту 100-150 метров, он уже в стопроцентной безопасности от вражеского поражения, но до этого моменту нужно еще дойти. Конечно, возле аэропорта нужно будет разместить как комплекс Patriot для защиты от баллистики, так и минимально один ЗРК средней дальности, который прикрывали бы его от крылатых ракет и "Шахедов".

Почему опасно "светить" расписание полетов

Еще одна проблема: в случае возобновления полетов их расписание будет в общей доступности.

"Враг заходит в интернет и четко видит, в какое время должны взлетать или идти на посадку самолеты. Это очень опасно, потому что в этот момент две сотни человек скапливаются на площадке 50 на 50 метров. Россияне даже ради игрушки могут поднимать свои МиГ-31 раз" на 15 минут, чтобы срывать отправку рейса или нанести реальный удар", – предупреждает Романенко.

Эксперт добавил, что враг также может влиять и на ритмичность работы аэродрома.

"К примеру, посадка запланирована на 15:00. Самолет подлетает, а в 14:45 объявляют воздушную тревогу. И так может быть по несколько раз в день. Какая авиакомпания согласится каждый раз менять маршрут, садиться в Польше, потому что Львов не принимает? точки зрения такое открытие аэропорта мне неясно, хотя, возможно, украинские авиакомпании и на это согласятся. это будут безумные расходы, потому что за посадку в другом аэропорту нужно будет платить", – объяснил он.

Будет ли открытие аэропорта экономически целесообразным?

Валерий Романенко добавил, что если уже открывается аэропорт, то открытие должно быть экономически целесообразным. А чтобы это было таковым, нужно, чтобы аэропорт "Львов" выполнял хотя бы десяток рейсов ежедневно.

"Возможно, им и удастся набрать нужное количество пассажиров, но будут ли они способны гарантировать людям безопасность – вопрос. В целом сейчас при сложившейся ситуации с безопасностью – все это больше напоминает авантюру. Конечно, возможны даже договоренности с россиянами – мы не будем стрелять по их аэропортах, а они по нашим. Но это уже конспирологические теории. договариваться с россиянами или же верить их обещаниям", – отметил авиационный эксперт.

Когда заработает аэропорт "Борисполь"?

К слову, в прошлом году сообщалось, что международный аэропорт "Борисполь" полноценно заработает только при полной безопасности в воздушном пространстве Украины. В настоящее время аэропорт пытается сохранить квалификацию персонала, чтобы быть готовым к возобновлению работы в любой момент. Об этом сообщил генеральный директор "Международного аэропорта Борисполь" Алексей Дубревский.

В Киеве на итоговой встрече команды Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры с главами дипломатических миссий и общественностью Алексей Дубревский рассказал, что в настоящее время к работе аэропорта привлечены 3 тысячи 505 работников.

Дубревский подчеркнул, что о полноценном возобновлении работы международного аэропорта пока речь не идет.

Напомним, что министр иностранных дел, а ранее заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига заявил, что аэропорт "Борисполь" стал первым объектом, закрытым из-за начала полномасштабной войны. Однако, он будет первым, который откроют как только разрешит ситуация безопасности. В свою очередь глава ОП Андрей Ермак напомнил, что 03:00 24 февраля 2022 года из "Борисполя" вылетел последний пассажирский самолет, и выразил убеждение, что вскоре аэропорт снова будет отправлять и принимать воздушные суда.

Что нужно для восстановления работы аэропорта?

Для того чтобы открыть аэропорт, должна быть готова инфраструктура, объясняет авиаэксперт Богдан Долинце. Если повреждения, их должны устранить. Если есть внутренние факторы, влияющие на снижение безопасности полетов, связанные с организацией воздушного движения, организацией работы самой инфраструктуры, они должны быть устранены.

Также должен быть допущен и обучен персонал, люди должны иметь действующие сертификаты по выполнению услуг или задач по выполнению полетов.

Впрочем, есть еще две важные составляющие: юридическая, то есть должен быть снят запрет на использование воздушного пространства как возле самого аэропорта, так и по воздушным маршрутам, по которым будут перемещаться самолеты. И должна быть обеспечена безопасность воздушного пространства от внешних угроз, связанных с военными рисками, то есть от дронов-камикадзе, диверсионных групп, ракет.

Где могут разрешить открытие аэропорта?

По словам Богдана Долинце, чтобы рассматривать возможность открытия аэропорта, необходимо оценить безопасность полетов в разных частях воздушного пространства. Выделить отдельные зоны и провести анализ безопасности полетов в каждой из них.

Если какая-то из зон будет определена как таковая, в которой можно возобновить полеты, то нужно будет оценивать готовность инфраструктуры аэропортов, авиакомпаний, страховых компаний работать в таких условиях, добавляет он.

С другой стороны, открытие воздушного пространства без согласования военных в условиях военного времени невозможно.

Ранее премьер Денис Шмыгаль ответил, возможно ли сейчас открыть авиапространство Украины.

Ранее ТСН.ua рассказывал, что в небе над Украиной заметили пассажирский самолет из России: куда летел и что это значит.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: В УКРАИНЕ МОГУТ ОТКРЫТЬ АЭРОПОРТ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ! Что будет в случае пуска "Кинжалов"?!

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