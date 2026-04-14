В Украине могут появиться Космические войска: что куда полетит и через сколько времени

По мнению военного эксперта, Украине нужны собственные спутники для разведки и безопасности / © pexels.com

В Украине планируется создать Космические войска. Об этом заявил народный депутат Федор Вениславский, подчеркнув, что за годы войны подразделениям ГУР уже дважды удалось вывести ракетоносители в космос.

Насколько реально формирование такого рода войск и в какие сроки это может стать реальностью, выяснял TСН.ua.

Почему Украине нужен собственный космос

По мнению военного эксперта Игоря Романенко, тема создания Космических войск — это потребность, которая уже давно назрела с учетом перспектив воплощения новых технологий, которые нарабатывались в Украине.

«Космические войска нам нужно формировать. Украина — космическое государство. Многие украинцы побывали в космосе: Каденюк во времена независимости, а Попович во времена СССР. Украинец Сергей Королев вывел первого человека в космос. Поэтому нам нужен космос, особенно в условиях войны — это и разведка, и ракеты, уничтожающие вражеские цели — спутники. Это направление очень перспективно. Оно позволит нам не только надеяться на союзников относительно разведывательных данных, но и иметь свои соответствующие средства. В космических войсках есть необходимость, и это перспектива, которой нужно заниматься», — рассказывает ТСН.ua Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке, заместитель начальника Генштаба (2006–2010 гг.).

Приоритеты безопасности и борьба с «Орешником»

Эксперт отмечает, что при формировании Космических войск следует определить приоритеты и выделять на это соответствующие средства.

Романенко отмечает, что безопасность должна быть главным ориентиром для государства с учетом рядом такого соседа, как Россия. Кроме того, наличие Космических войск, среди прочего, позволит своевременно реагировать на российские ракеты, в том числе и расхваленный Путиным «Орешник».

«Для этого нужно иметь подходящие средства, а их для этого нужно либо покупать, либо развивать самим. Еще в советское время у нас были войска ПВО с направлением противокосмической обороны и ПРО. По этим направлениям нужно работать дальше, но с новыми технологиями и разработками: иметь свой спутник или средства, которые смогут уничтожать вражеские спутники. Это направление стратегического уровня, и Украина должна иметь Космические войска в своем арсенале. Да, это не просто. Но сначала можно работать с союзниками. Скептики скажут, что с партнерами тяжело работать даже по более простым ракетным программам. Но я считаю: когда работаешь, появляются новые возможности», — отмечает военный эксперт.

Сколько времени займет создание Космических войск

Что касается перспектив появления украинских Космических войск, то, по словам Романенко, на их создание нужно время.

«К сожалению, запуск собственного спутника прошел для Украины неудачно, а он мог бы собирать разведывательную информацию о действиях противника. На запуск спутника, вероятно, нужно где-то год времени, а дальше — чем сложнее вооружение, тем больше сроки. Особенно противоракетная оборона — это сложный процесс. Но при наличии средств ее можно создать где-то через пять лет. Если в тесном сотрудничестве с союзниками, то этот термин можно значительно сократить», — говорит генерал-лейтенант.

Украинские ракеты и альтернативы Patriot

Что касается баллистических ракет, которые могут преодолевать расстояние в 500 километров на гиперзвуковой скорости, о которых рассказал нардеп Вениславский, то военный эксперт подтверждает, что у нас есть такие разработки. В частности, о них заявили в украинской оборонной компании Fire Point.

«Это ракета FP-7, которая способна преодолевать расстояние в 200 километров, а также ракета FP-9 на 850 километров. Последняя может доставать до Москвы. Эти ракеты обладают очень высокой скоростью. Кроме того, продолжается работа над ракетами программы „Сапсан“ — „Гром-2“ и рядом других. Наработка у нас есть», — уверяет Игорь Романенко.

Эксперт добавляет: если США не предоставляют достаточное количество Patriot и ракет к ним из-за войны на Ближнем Востоке, то европейцы предлагают свои решения. К примеру, франко-итальянский комплекс SAMP/T с новой ракетой Aster способен сбивать баллистику.

«Сбивать российскую баллистику могут не только Patriot, но и SAMP/T новой ракетой Aster. Единственная проблема, что срок производства ракет очень длинный, а европейцы пока не перестроили свои мощности, чтобы ускорить процесс. Но комплексы, способные сбивать баллистику, появляются. Да, можно разрабатывать свои, но на это не хватает средств и условий. Поэтому нам нужно нарабатывать совместное производство с государствами, обладающими высоким уровнем вооружения, — это Британия, Германия, Франция. У них большие мощности», — заключает Игорь Романенко.