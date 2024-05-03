В Украине могут принудительно изымать жилье для нужд ВСУ: адвокат объяснил, при каком условии

В Украине могут принудительно изымать имущество для нужд Вооруженных сил во время войны. Это касается, в частности, жилья и транспортных средств.

Соответствующую норму закона сегодня активно обсуждается в СМИ и Телеграмм-каналах. Однако, как рассказал адвокат Ростислав Кравец в комментарии сайту ТСН.ua, она существовала и раньше.

“Что касается изъятия имущества, как движимого, так и недвижимого у предприятий и в том числе граждан Украины, эта норма существовала раньше. Она перешла в украинское законодательство еще с советских времен. Сейчас на это обратили внимание, конечно, учитывая такие вмешательства в права граждан", – говорит Ростислав Кравец.

Такое решение может принять местная военная администрация. Это предусмотрено законом Украины о правовом режиме военного положения по изъятию имущества государственного, коммунального, частных предприятий, организаций, а также граждан Украины для нужд Вооруженных сил Украины.

“Для этого есть соответствующие разработанные порядки. Как я сказал, это не вчера появилось не с новым законом о мобилизации, а было и раньше. Еще в 2014 году этот вопрос также поднимался и вызвал большой общественный резонанс", – рассказал адвокат.

По словам Ростислава Кравца, если речь идет о государственном и коммунальном имуществе, то оно изымается без каких-либо компенсаций.

"Что касается имущества частных предприятий, частных лиц, оно изымается исключительно при предоставлении соответствующих компенсаций. Здесь есть два момента. Компенсация может быть предоставлена или сразу, то есть предварительно, в случае наличия средств, что в наших условиях менее вероятно. Или в течение трех лет с момента окончания военного положения равными частями”, – объяснил адвокат.

При этом на момент изъятия имущества должна быть произведена его оценка. Таким образом, лицо может получить соответствующую компенсацию.

Изъять имущество могут у любого человека в любом регионе Украины.

"Но, конечно, мы прекрасно понимаем, что для этого должны быть какие-то объективные основания. Я не исключаю, что могут быть определенные злоупотребления по этому поводу. Однако для этого у нас должны работать соответствующие правоохранительные органы, в том числе и военная служба правопорядка, которая также за этим следит, Государственное бюро расследований и Служба безопасности Украины, чтобы соответствующих злоупотреблений не было”, — рассказал Ростислав Кравец.

В случае, если лицо отказывается добровольно отдавать имущество, ситуация может перейти в судебную плоскость.

“Если лицо считает, что это сделано неправомерно, что оснований для этого нет, оно будет считать, что его права нарушаются, тогда может решить не выполнять соответствующее распоряжение. А дальше уже военной администрации придется обращаться в суд по устранению препятствий пользования имуществом и дальше уже выполнять это решение в порядке, предусмотренном законом”, — пояснил адвокат.

По его словам, во время полномасштабной войны уже были случаи изъятия имущества в пользу ВСУ.

“Самые известные случаи, когда государство решило изъять имущество, например, передать Министерству обороны завод “Краз”. Еще по нескольким заводам было решение Совета национальной безопасности и обороны. Что касается имущества частных лиц, к нам (К адвокатскому объединению — ред.) обращались люди, но там все же урегулировали этот вопрос. Пытались у транспортной компании забрать автомобили и оставить их без средств для производства. Некоторым образом без всякой коррупции мы нашли выход из ситуации. Компания приобрела соответствующий грузовой автомобиль, отремонтировала его и передела для нужд ВСУ. А тягачи, которыми пользуется компания, остались у нее”, – рассказал Ростислав Кравец

Напомним, в Украине 18 мая вступит в силу новый закон о мобилизации. Одной из его норм является изъятие автомобилей в пользу ВСУ только при одном условии.

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