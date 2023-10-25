В Украине могут разрешить мужчинам выезжать за границу: какие условия предусмотрены

О чем говорится в документе, какие условия придумали для мужчин, желающих выехать за пределы страны во время войны, и насколько вероятно принятие законопроекта.

В Украине мужчинам хотят разрешить выезжать за границу во время действия военного положения, но, конечно, при определенных условиях. Законопроект уже зарегистрировали в Верховной Раде, однако на голосование еще не выносили.

Подробности выяснили журналисты эксклюзива TSN.UA.

При каких условиях могут разрешить выезжать за границу

Спокойно выезжать, а главное – законно, и так же возвращаться в Украину, не беспокоясь о вероятной ответственности за незаконное пересечение границы. Законопроект №8029, который должен позволить это делать, появился в Раде не так давно, его зарегистрировал нардеп от фракции "Слуга народа" Георгий Мазурашу.

В документе предлагается внести изменения в правила пересечения границы во время военного положения и предоставить право выезда всем военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет при наличии хотя бы одного документа из предложенного перечня.

Итак, на руках должно быть: решение органа государственной власти об официальной командировке за границу, это касается гуманитарных грузов, обучения или поступления в заграничный вуз. Письменное согласие на выезд за границу может также предоставить сам Территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Если же вы не подпадаете под одну из категорий, имеющих право на выезд, то выход все равно есть.

Если законопроект примут, то для законного пересечения вам нужно будет открыть счет в одном из государственных банков Украины с гарантийным взносом в 12 945 гривен, а затем ежемесячно, во время пребывания за границей, на счет нужно будет вносить 1 306 гривен 50 копеек, в то же время банку нужно дать разрешение перечислять эти взносы на спецсчет Вооруженных сил Украины.

Есть условия возвращения и для мужчин, выехавших за границу незаконно

Кстати, придумали и как поступить с теми, кто нашел не совсем законный способ уехать за границу.

Такие себе "добровольные взносы" нужно будет уплатить всем, кто захочет вернуться в Украину и не сможет доказать законность своего выезда. Это также предлагают решать финансами. Но таким мужчинам из кошелька нужно будет достать больше денег.

За каждый месяц за пределами Украины они должны перечислить на спецсчет ВСУ по 25 890 гривен. Напомним, что запретили мужчинам выезжать за границу с первого дня полномасштабного вторжения, с тех пор общество разделилось на два лагеря: одни с таким решением согласны, ведь считают, что все мужчины должны защищать страну, другие решение считали незаконным. Об этом, кстати, утверждали и адвокаты.

Министр внутренних дел Игорь Клименко / Фото: МВД

Как хотели наказывать раньше

В мае были разговоры о том, что незаконно уехавшие будут нести наказание по возвращении. Об этом, в частности, заявлял и министр внутренних дел Игорь Клименко.

“На сегодняшний день такие правила и ограничения не установлены, но я думаю, что по окончании войны государство сделает все для того, чтобы каждому гражданину напомнить, что он делал во время войны. Имею ввиду тех, кто нелегально перешел границу. Я думаю, это будет закон. Они должны ответить за нарушение закона. Я думаю, каждый гражданин этого хочет и поймет государство, если будут какие-либо ограничения по дальнейшему передвижению этих граждан как минимум за границу”, – заявил Клименко.

Запреты породили больше коррупции

В то же время такие запреты породили еще больше коррупции в ТЦК. Желающих сбежать было достаточно, как и тех, кто хотел им помочь, конечно, за вознаграждение. Поэтому военнослужащих и сейчас регулярно ловят на взятках, а во время проверок выявляют миллионные состояния, происхождение которых начальники терцентров объяснить не могут.

Военком Борисов / Фото: скриншот с видео

Самые известные взяточники

"Из самых известных вы точно помните военкома Борисова. НАПК, кстати, проверило и его подчиненного, заместителя и одновременно начальника сектора комплектования Одесского областного военкомата Дениса Галушко. И здесь специалисты также обнаружили признаки коррупционного уголовного правонарушения, потому что где взялись 14 млн грн – вопрос, на который Галушко ответа не нашел", – напоминает журналистка Виктория Гнатюк.

Впоследствии в октябре признаки незаконного обогащения НАПК обнаружило и у начальника Малиновского районного ТЦК Одессы Вячеслава Кушнерова. Речь шла о почти 47 млн грн. И это мы только об одной области вспомнили, а говорить об этих скандалах можно долго, как и о произволе ТЦК, когда представители терцентра тянут мужчин насильно в авто и затем незаконно удерживают.

Можно предположить, что, возможно, и уклонистов было бы меньше, если бы они были уверены в своей безопасности, обучении и экипировке. Признаков, почему так происходит, что мужчины готовы переплывать реки, лишь бы не идти на войну – много.

"Но не забываем главное – тем, кто долгое время на фронте, отдохнуть тоже нужно, ведь победить врага мы сможем только вместе", – добавляет Гнатюк.

Какие шансы, что законопроект примут

В 2022 году Комитет по социальной политике и защите прав ветеранов уже рассматривал это предложение, но отклонил. Такую идею не поддержали ни в Минобороны, ни в полиции, ни пограничники, ни СБУ. О том, что и на этот раз этот законопроект, вероятнее всего, не будет принят, говорит и адвокат Марина Бекало По ее мнению, он имеет много недостатков.

Правда, удивляет и сумма взноса. Даже взятки в ТЦК за "белый билет" мужчины несут в разы больше, кто-то даже был готов заплатить 10 тысяч долларов за такую услугу. Так что напоминаем о скандале на Виннитчине.

Адвокаты в новый законопроект не верят

Большинство адвокатов считают, что законопроект о выезде мужчин за границу за 13 тысяч гривен принят не будет. Ведь в случае его принятия мужчины могут начать массово уезжать из Украины, что принесет большой вред экономике и окажет негативное влияние на темпы мобилизации.

Однако некоторые нардепы считают, что чуть меньше 13 тысяч гривен за выезд будет достаточно.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Мужчинам хотят разрешить выезд за границу! Условия и суммы вас шокируют!

Напомним, законопроект о выезде мужчин за границу не поддерживают Министерство обороны и Государственная пограничная служба.

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