В Украине могут резко вырасти тарифы: сколько будут стоить свет, газ и вода

Эксперты объяснили, чего следует ожидать от тарифов в Украине / © ТСН

Реклама

Эксперты по вопросам функционирования рынка коммунальных услуг считают, что следующий отопительный сезон в Украине пройдет под знаком искусственно сдерживаемых государством цен. Однако в счетах украинцев точно подорожает холодная вода и, вполне возможно, электричество.

Об этом говорится в материале ТСН.ua.

Когда и что подорожает в Украине: прогноз экспертов

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко прогнозирует, что нынешняя волна подорожания холодной воды окончательно завершится к концу лета. Кроме того, специалист раскрыл закулисные детали обсуждений в Кабинете министров относительно стоимости электроэнергии. По его данным, в правительстве серьезно рассматривался вопрос о повышении стоимости электроэнергии на 20% — то есть до 5,5 гривны за кВт-ч.

Реклама

По мнению Олега Попенко, власти все же сохранят действующий тариф на уровне 4,32 гривны за кВт·ч до конца октября 2026 года. Однако ближе к зиме или сразу после ее окончания подорожание электроэнергии будет абсолютно неизбежным. Кроме того, правительственные чиновники уже сейчас активно готовят почву для повышения стоимости газа для бытовых потребителей до 9,5–10 гривен за кубический метр после завершения отопительного сезона, то есть с мая 2027 года.

Что говорят в Верховной Раде о росте тарифов на коммунальные услуги

Народный депутат и первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей Кучеренко называет массовый скачок тарифов на воду летом 2026 года «стихийным и слабо контролируемым процессом». Парламентарий обвиняет НКРЭКУ и Кабмин в том, что они фактически сняли с себя ответственность и полностью переложили финансовое бремя на мэров городов и кошельки рядовых украинцев.

Депутат убежден, что разница в тарифах между различными городами Украины в дальнейшем будет только углубляться. Впрочем, по его словам, действующая система государственных дотаций на газ и электричество для населения позволит сохранить эти тарифы неизменными как минимум до весны 2027 года. Это необходимо властям для того, чтобы избежать масштабного коллапса в виде неплатежей за коммунальные услуги во время зимних морозов.

Требования МВФ и долгосрочный прогноз: плюс 25% ежегодно

Свою макроэкономическую оценку ситуации дал и директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. Он напрямую связывает украинскую тарифную политику с жесткими обязательствами Украины перед Европейским Союзом и Международным валютным фондом.

Реклама

Эксперт уверен, что Украина будет последовательно двигаться к введению рыночных цен для населения — как на электроэнергию, так и на природный газ. Однако этот переход не будет мгновенным из-за чрезмерно высоких политических и социальных рисков в условиях войны.

Его долгосрочный прогноз — постепенное плановое повышение тарифов на газ и электроэнергию примерно на 25% в год. В то же время Владимир Омельченко подтверждает: на период отопительного сезона 2026–2027 годов цены для населения будут зафиксированы, а новый этап существенного подорожания начнется уже в апреле–мае 2027 года.

Подробнее читайте в материале: В Украине растут цены на коммунальные услуги: сколько теперь придется платить за воду, электричество, газ и отопление

Новости партнеров