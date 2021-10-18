В Украине могут ввести третью дозу вакцины от коронавируса: кого будут прививать

В Украине могут ввести третью дозу вакцины от коронавируса: кого будут прививать

Прививки будут делать на шестой месяц после второй дозы.

Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики будет рекомендовать Минздраву использования бустерной — третьей дозы вакцины против COVID.

Такое решение приняли сегодня на заседании, рассказали в ТСН.19:30 18 октября.

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По словам иммунолога Федора Лапия, третью ревакцинальну дозу будут рекомендовать только для наиболее уязвимых групп населения: медиков и социальные работников, контактирующих с группами риска, пожилым людьми. Массово прививать им не будут. Кроме того, дополнительную дозу будут рекомендовать и для людей с проблемами иммунитета, при различных патологиях, в частности, онкобольным.

"На заседании мы приняли решение разрешить бустерную или другими словами ревакцинальну дозу через шесть месяцев после основной схемы вакцинации для определенных категорий. Конечно, это медицинские работники, которые определены как приоритетные группа, это работники, контактирующие с группой риска. Например, работники домов интернатного типа", — говорит специалист.

Новости Украины: кому будут рекомендовать третью дозу вакцины от COVID-19

Это прививки будут делать на шестой месяц после второй дозы. Рекомендуют использовать те же вакцины, что и в предыдущие разы.

К слову, третья доза ныне обязательна в Израиле для всех групп населения, однако ученые до сих пор не имеют подтверждений того, что дополнительная доза эффективна. Частично также третья дозу начали использовать Канада, Великобритания.

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