В Украине могут запретить мужчинам поступать в университеты во время военного положения: что известно

Согласно законодательству студенты дневной формы обучения в Украине имеют право на отсрочку от мобилизации. Этим правом пользуются и иногда злоупотребляют военнообязанные мужчины. В Сети поднялся ажиотаж — телеграм-каналы массово распространяют новость о том, что мужчинам якобы могут запретить поступать в университеты.

ТСН.ua вместе с адвокатом Мариной Бекало разбирались, возможно ли ограничить право на образование во время военного положения, поможет ли это решить проблемы призывной кампании и к каким последствиям может привести.

Возможно ли ограничить право на образование, гарантированное Конституцией?

Да, возможно. В связи с введением в Украине военного положения временно, на период действия правового режима военного положения, могут ограничиваться конституционные права и свободы человека и гражданина в частности, предусмотренные статьей 53 Конституции Украины, которая касается права на образование. Однако такие ограничения должны быть предусмотрены специальным законодательством.

"Теоретически внести изменения в Закон Украины "Об образовании", ограничив право мужчин призывного возраста поступать в учебные заведения, конечно возможно. Но есть все основания, что Конституционный суд признает такие нормы неконституционными. Ведь это не только нарушение конституционных прав граждан, здесь затрагиваются интересы государства", — объяснила ТСН.ua Марина Бекало.

Решит ли ограничение проблемы призывной кампании?

Адвокат сомневается, что ограничение в праве на обучение мужчин решит проблемы призывной кампании, с которой не могут справиться ТЦК СП из-за отсутствия четкого урегулирования вручения повесток военнообязанным. Кроме того, такое ограничение может привести к дефициту кадров в будущем, отметила ТСН.ua Марина Бекало.

"Ведь кроме нужд в оборонной сфере Украина должна развивать свою экономику, а без кадрового потенциала это невозможно. У нас много ресурсов уже потеряно, и благодаря выезду молодых людей за границу из-за войны", — говорит ТСН.ua адвокат.

Какие последствия может иметь ограничение мужчинам поступать в учебные заведения?

Пока законопроектов, которые бы запрещали поступать мужчинам в учебные заведения, нет. Вступительная кампания в некоторых учебных заведениях уже началась. И, скорее всего, таких перемен не будет, ведь это приведет не только к волнениям в обществе, но и к реальным кадровым проблемам в будущем, считает Марина Бекало.

"И это все понимают, ведь кроме лиц, поступающих в учебные заведения для получения отсрочки, еще есть молодежь — ребята от 18 лет, которые должны учиться и получать будущую профессию. Государство не может ограничивать молодежь в учебе. Это рубка ветви, на которой сидишь", — добавила ТСН.ua адвокат.

Как прекратить злоупотребление правом на отсрочку?

Для того чтобы прекратить злоупотребление мужчинами правом на отсрочку, достаточно ужесточить правила военного учета, который должны вести учебные заведения, уже на этапе поступления в заведение, и увеличить вступительные требования для абитуриентов. И тогда не будет риска признания изменений в Закон Украины "Об образовании" неконституционными, пояснила ТСН.ua Марина Бекало.

Мобилизация в Украине: кто из военнообязанных может получить бронь – Фоменко

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