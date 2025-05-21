ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
Количество просмотров
247
Время на прочтение
1 мин

В Украине может остаться только 15 млн населения: демограф объяснил мрачный прогноз

Демограф Александр Гладун объяснил заявления ООН о резком сокращении населения в Украине.

Александр Гладун

Александр Гладун

Демограф Александр Гладун опроверг прогноз ООН, что к 2100 году в Украине будет лишь 15 млн населения. Он отметил, что эти данные не стоит воспринимать, как истину, а лишь — как предупреждение.

Об этом он сказал в интервью ТСН.ua

Эксперт отметил, что реальность прогноза от ООН маловероятна.

«Я думаю, что реальность такого прогноза маловероятна. Здесь следует понимать саму суть демографического прогноза. А его можно разделить на три категории. Первый — это краткосрочный прогноз на 3-5 лет, он довольно точный. Второй — среднесрочные прогнозы — до 15 лет. Их точность меньше, и они используются для разработки перспективных планов в экономической и социальной сферах, чтобы иметь представление, что будет с государством в этот период. Третий — долгосрочные прогнозы на 50 или 100 лет. Их следует рассматривать как прогнозы-предупреждения. Что будет со страной или городом, если ничего не менять. Долгосрочные прогнозы служат стимулом для того, чтобы разрабатывать демографическую политику так, чтобы такие прогнозы не реализовались», — сказал он.

Больше читайте по ссылке: Демографический кризис в Украине: есть ли дно и каким будет население в 2041 году

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie