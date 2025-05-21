В Украине может остаться только 15 млн населения: демограф объяснил мрачный прогноз

Александр Гладун

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Демограф Александр Гладун опроверг прогноз ООН, что к 2100 году в Украине будет лишь 15 млн населения. Он отметил, что эти данные не стоит воспринимать, как истину, а лишь — как предупреждение.

Об этом он сказал в интервью ТСН.ua

Эксперт отметил, что реальность прогноза от ООН маловероятна.

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«Я думаю, что реальность такого прогноза маловероятна. Здесь следует понимать саму суть демографического прогноза. А его можно разделить на три категории. Первый — это краткосрочный прогноз на 3-5 лет, он довольно точный. Второй — среднесрочные прогнозы — до 15 лет. Их точность меньше, и они используются для разработки перспективных планов в экономической и социальной сферах, чтобы иметь представление, что будет с государством в этот период. Третий — долгосрочные прогнозы на 50 или 100 лет. Их следует рассматривать как прогнозы-предупреждения. Что будет со страной или городом, если ничего не менять. Долгосрочные прогнозы служат стимулом для того, чтобы разрабатывать демографическую политику так, чтобы такие прогнозы не реализовались», — сказал он.

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