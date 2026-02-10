В Украине может резко подорожать "продукт номер один": какой будет его стоимость

В Украине может подорожать хлеб / © Pixabay

В Украине может вырасти стоимость «продукта номер один» — хлеба. Все из-за нехватки рабочих рук, поднятия цен на электроэнергию и необходимости использовать генераторы во время аварийных обесточиваний.

На сколько именно вырастут цены и какими будут до конца года — выясняла корреспондент ТСН Елена Лоскун.

Крафтовая выпечка: какая цена

В селе Витачев Киевской области местная крафтовая пекарня уже давно стала магнитом для туристов. Здесь хлеб готовят в печах на дровах, но даже такой аутентичный метод не спасает от общеэкономических тенденций.

Александр Собко, владелец пекарни: «Поскольку мы о вкусах — не о цене, то хлеб у нас дороже. Цена на хлеб стартует от 50-80 грн за единицу и может достигать 220-230 грн».

Александр рассказывает, что последний раз поднимали цены осенью — на 10-20%. Сейчас самая большая проблема — стоимость дров и электричества для работы во время обесточиваний.

Пока в этой пекарне очередное повышение не планируют, но ситуация в отрасли в целом куда более напряженная.

Промышленные прогнозы: плюс 5% уже в феврале

Во Всеукраинской ассоциации пекарей говорят: сдерживать цены становится невозможно. Кроме ингредиентов, давят тарифы на свет и необходимость бронирования работников, что требует поднятия официальных зарплат.

Александр Тараненко, первый вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Украины: «Недавно было принято решение об увеличении тарифов на электроэнергию. Это повлечет рост затрат примерно на 30%. Посчитали увеличение фонда зарплаты — только эти два фактора себестоимость увеличили где-то на 4%. А кроме того — работа на генераторах, увеличение цен на другие составляющие… В среднем где-то на 6-7% увеличилась себестоимость только после Нового года».

Как это отразится на кошельках? Пекари считают, что повышение на 5% не будет катастрофическим.

Александр Тараненко: «Сейчас отпускная цена батона 25 грн неупакованного, 30 — упакованного. Если 5 процентов — это буквально там 1-1,5 грн. Тот же пенсионер или пенсионерка потребляет 5-6 батонов в месяц. Это приведет к увеличению расходов там на 5-7 грн в месяц».

Мнение покупателей и прогнозы аналитиков

Покупатели, несмотря на собственные трудности, стараются относиться к ситуации с пониманием.

Гендиректор НИИ «Украгропромпродуктивность» Владимир Ивченко отмечает, что динамика подорожания в 2026 году будет зависеть от ситуации на фронте.

Владимир Ивченко, гендиректор НИИ «Украгропромпродуктивность»: «Если закончится война — это будет сценарий незначительного повышения цены, стабилизация в пределах 10-12%. Если война будет продолжаться, пожалуй, останется динамика, которая была в 2024-2025 годах — где-то в пределах 15-18%».

Помощь правительства

В правительстве отмечают: регулировать цены напрямую не могут, ведь бизнес частный. Однако государство расширяет программы поддержки.

Тарас Высоцкий, заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства: «Предприятиям надо иметь средства, чтобы выплачивать зарплаты и не быть банкротами. Делая регулирование, тогда надо было бы делать дотации — компенсировать. Правительство расширило программы льготного кредитования для энергообеспечения, увеличило сумму максимального кредита со 150 до 250 млн грн».

Несмотря на все трудности, пекари уверяют: без хлеба страна не останется.

Владелец пекарни Александр из Витачева даже готов на крайний шаг: «Мы можем обеспечить от 5 до 7 тысяч жителей хлебом ежедневно, если переквалифицируемся в социальную пекарню».

