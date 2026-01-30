В Украине можно получить 300 тыс. грн на генераторы и панели: кому дадут деньги и что нужно сделать

Многоэтажка в Киеве / © ТСН

От 100 до 300 тысяч гривен на приобретение автономных источников электроэнергии могут получить жители многоэтажек. С сегодняшнего дня совладельцы многоквартирных домов имеют возможность подать заявку на получение денег от государства для закупки генераторов, инверторов, аккумуляторов и солнечных панелей. Средства обещают перечислять оперативно — в течение 5 дней.

Как работает программа и кто уже воспользовался альтернативой — выяснял корреспондент ТСН Игорь Бондаренко.

Опыт Позняков

Дом на столичных Позняках, который недавно пострадал от атаки «Шахеда», ранее был лидером по энергоэффективности. Сейчас солнечные панели на нем соседствуют с черным отверстием от прилета. Однако именно автономные технологии спасают людей от замерзания.

Валерий Никитченко, председатель ОСМД: «Если бы не было генератора и утепления, мы бы уже давно слили воду и искали другое место для жизни. Сейчас у нас нет электропитания дома от сети, но насосы работают, и дом имеет тепло».

Чтобы обеспечить одну секцию дома автономным питанием на 60 кВт, жители собирали 600 тысяч гривен. Однако таких секций три, и сумма в более чем миллион гривен для людей неподъемная. Именно здесь на помощь должна прийти новая государственная программа.

Сколько денег дает государство?

Сумма помощи зависит от размера и этажности дома:

100 тысяч грн — для домов до 6 этажей;

200 тысяч грн — для домов до 16 этажей;

300 тысяч грн — для домов от 17 этажей или имеющих более трех подъездов.

На эти средства можно купить не только генераторы, но и инверторы, аккумуляторы, солнечные панели и блоки управления ими.

Автономность для лифтов и интернета

Жители одного из киевских ЖК уже «наколядовали» 600 тысяч гривен на систему, которая питает лифты, поднимает воду на 25 этаж и обеспечивает интернет. Теперь планируют запитать еще и котельную.

Александр Скипчак, житель ЖК «Варшавский»: «Мы планируем сделать резервное питание для котельной, там мощность 50 киловатт. Рассматриваем мощный генератор, который будет подключен к насосам отопления».

Как подать заявку: пошаговая инструкция

В Минразвития объясняют: приоритет будет предоставляться тем, кто уже имеет счет на оборудование, который нужно оплатить.

Кто подает: ОСМД, управляющие компании или обслуживающие кооперативы. Где: Через портал «Дія» или официальный сайт программы «СвітлоДІМ». Что нужно: Электронная подпись, спецсчет в «Ощадбанке», техпаспорт дома и перечень оборудования. Сроки: Деньги поступают в течение 5 дней после одобрения. После покупки есть 30 дней на подачу отчета.

Алексей Кулеба, вице-премьер-министр по восстановлению Украины: «Это вспомогательный способ для людей, которые начали собирать деньги, им не хватает определенной суммы — и государство дает помощь».

Программа уже стартовала в Киеве и области. Следующими станут прифронтовые регионы. Первые 800 миллионов гривен уже зарезервированы в бюджете, а первые 500 заявок — зарегистрированы.

