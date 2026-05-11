В Украине можно получить деньги на ремонт жилья и 2 млн грн на покупку квартиры: кто на это претендует
Программе «еВідновлення» исполнилось три года. Более 190 тысяч украинцев уже получили выплаты на восстановление.
Почти 190 тысяч украинцев получили выплаты по программе «еВідновлення». Она заработала три года назад. И для большинства украинцев — это часто единственная возможность вновь получить крышу над головой после российских атак.
Корреспондент ТСН Александр Романюк пообщался с теми, кто воспользовался программой, а также узнал, как изменилось «еВідновлення» за три года.
История из Бучи: «В микроволновку влетел кусок забора»
Вячеслав показывает свой двор в Буче, где 26 февраля прошлого года разорвался вражеский дрон.
«На этом месте был прилет. Была яма… Было видно двигатель от „Шахеда“, — вспоминает мужчина.
Ударная волна разорвала стены, вынесла окна и повредила крышу. Самое страшное — обломки полетели на кухню, где была дочь Вячеслава.
Уже на следующий день мужчина подал заявку через «Дію». Процедура оказалась легкой, а данные подтянулись автоматически. В общем семья получила полмиллиона гривен двумя траншами.
«Первая сумма пришла 350 тысяч — все ушло на материалы. Потом еще 150 пришло — тоже материалы купили», — рассказывает хозяин.
Статистика и новые возможности программы
За три года государство выплатило более 192 тысяч компенсаций на сумму более чем 88 миллиардов гривен. Лидерами по количеству заявок являются Харьковщина и Киевщина.
Алексей Кулеба: «У нас работает три элемента программы еВідновлення: элемент поврежденного имущества (сертификаты на 200 и 500 тысяч грн) и сертификаты за уничтоженное жилье. Реализованных сертификатов за уничтоженное жилье уже около 50 тысяч — это серьезный показатель».
В начале 2026 года запустили третий элемент — целевые сертификаты на 2 миллиона гривен для тех, чье имущество осталось на временно оккупированных территориях. Сейчас на них могут претендовать военные, ветераны и люди с инвалидностью вследствие войны. Правительство уже получило около 30 тысяч таких заявлений.
Программа стала максимально прозрачной благодаря Минцифре. Большинство процессов происходят онлайн, а функционал постоянно расширяется.
Валерия Коваль, заместитель Министра цифровой трансформации: «Добавили возможность отметить имущество как повторно поврежденное. Это очень важно, потому что враг разрушает постоянно, и люди могут получить средства снова. Более 7,5 тысяч человек в возрасте 80+ самостоятельно или с помощью близких подали заявки через „Дію“».
По статистике, спрос на ремонт поврежденного имущества вдвое превышает количество заявок на компенсацию за полностью уничтоженное жилье. При этом 70% людей ждут именно государственных средств, чтобы начать работы.
Не один в беде
В правительстве отмечают: важно, чтобы местные власти также приобщались к помощи, когда государственных выплат не хватает. В качестве примера приводят семью ветеранов из Днепра, которым помогли дофинансировать ремонт из областного бюджета.
Вячеслав из Бучи, завершая ремонт, говорит, что ощущение поддержки было решающим: «Это очень важно! Что не один, остался в беде не один!».
Мужчина обещает позвать ТСН в гости на новоселье, чтобы показать: украинцы всегда наводят порядок в своем доме.
