В Украине можно получить деньги на ремонт жилья и 2 млн грн на покупку квартиры: кто на это претендует

Почти 190 тысяч украинцев получили выплаты по программе «еВідновлення». Она заработала три года назад. И для большинства украинцев — это часто единственная возможность вновь получить крышу над головой после российских атак.

Корреспондент ТСН Александр Романюк пообщался с теми, кто воспользовался программой, а также узнал, как изменилось «еВідновлення» за три года.

История из Бучи: «В микроволновку влетел кусок забора»

Вячеслав показывает свой двор в Буче, где 26 февраля прошлого года разорвался вражеский дрон.

«На этом месте был прилет. Была яма… Было видно двигатель от „Шахеда“, — вспоминает мужчина.

Ударная волна разорвала стены, вынесла окна и повредила крышу. Самое страшное — обломки полетели на кухню, где была дочь Вячеслава.

Уже на следующий день мужчина подал заявку через «Дію». Процедура оказалась легкой, а данные подтянулись автоматически. В общем семья получила полмиллиона гривен двумя траншами.

«Первая сумма пришла 350 тысяч — все ушло на материалы. Потом еще 150 пришло — тоже материалы купили», — рассказывает хозяин.

Статистика и новые возможности программы

За три года государство выплатило более 192 тысяч компенсаций на сумму более чем 88 миллиардов гривен. Лидерами по количеству заявок являются Харьковщина и Киевщина.

Алексей Кулеба: «У нас работает три элемента программы еВідновлення: элемент поврежденного имущества (сертификаты на 200 и 500 тысяч грн) и сертификаты за уничтоженное жилье. Реализованных сертификатов за уничтоженное жилье уже около 50 тысяч — это серьезный показатель».

В начале 2026 года запустили третий элемент — целевые сертификаты на 2 миллиона гривен для тех, чье имущество осталось на временно оккупированных территориях. Сейчас на них могут претендовать военные, ветераны и люди с инвалидностью вследствие войны. Правительство уже получило около 30 тысяч таких заявлений.

Программа стала максимально прозрачной благодаря Минцифре. Большинство процессов происходят онлайн, а функционал постоянно расширяется.

Валерия Коваль, заместитель Министра цифровой трансформации: «Добавили возможность отметить имущество как повторно поврежденное. Это очень важно, потому что враг разрушает постоянно, и люди могут получить средства снова. Более 7,5 тысяч человек в возрасте 80+ самостоятельно или с помощью близких подали заявки через „Дію“».

По статистике, спрос на ремонт поврежденного имущества вдвое превышает количество заявок на компенсацию за полностью уничтоженное жилье. При этом 70% людей ждут именно государственных средств, чтобы начать работы.

Не один в беде

В правительстве отмечают: важно, чтобы местные власти также приобщались к помощи, когда государственных выплат не хватает. В качестве примера приводят семью ветеранов из Днепра, которым помогли дофинансировать ремонт из областного бюджета.

Вячеслав из Бучи, завершая ремонт, говорит, что ощущение поддержки было решающим: «Это очень важно! Что не один, остался в беде не один!».

Мужчина обещает позвать ТСН в гости на новоселье, чтобы показать: украинцы всегда наводят порядок в своем доме.

