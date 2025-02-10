В Украине можно прививаться уникальной вакциной против рака: что об этом известно

В Украине ежегодно умирают женщины из-за рака шейки матки. Этого можно избежать, если вовремя произвести вакцинацию.
В Украине ежегодно около тысячи женщин умирают от рака шейки матки.
Вирус папилломы человека является основной причиной этой болезни. Во многих странах, где вакцинируют подростков от папиллома-вируса, именно это онкологическое заболевание почти исчезает.
Корреспондент ТСН Ирина Маркевич нашла сельскую общину, которая уже давно вакцинирует детей за свой счет.
Сельская община на Житомирщине в медицинском плане очень продвинутая. Еще 6 лет назад здесь начали прививать девочек-подростков от папилломавируса. А в прошлом году к этой программе присоединили и мальчиков.
Это - единственный случай на всю страну, где именно сельская община за свой счет закупает вакцину, предупреждающую рак. Это была ее инициатива. Именно Виктория, как семейный врач убеждала и местные власти, и родителей подростков.
"Перед тем, как мы составили программу, я обошла все школы, которые есть в громаде, побывала на каждом родительском собрании. Соответственно собрали согласия мам тех, кто согласился и закупить столько вакцин, сколько было согласий", - говорит директор Амбулатории семейной медицины Станишевского сельсовета Виктория Ивчук.
В первый год вакцинировали 50 девочек. С каждым годом присоединяется все больше семей, из прошлого – вакцинируют и парней. В общей сложности уже привиты 250 подростков и на это за 6 лет громада потратила более полумиллиона гривен.
Не все штаммы вируса папилломы вызывают рак. Вакцина защищает именно от тех штаммов, которые чаще всего становятся причиной онкозаболеваний.
"Вакцина защищает от грозного последствия встречи с папилломавирусом человека, как рак шейки матки, но вирус папилломы причастен к другим ракам, которыми может страдать человек, которыми может страдать и мужчины, и женщины. Это может быть рак анального канала, это может быть рак гортани", - объясняет председатель Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федир Лапий.
Сейчас в Украине обсуждают возможность, чтобы с 2026 ВПЧ-вакцину внесли в национальный календарь прививок. Тогда будет возможность получить ее бесплатно. Это дорогостоящая вакцина, в зависимости от производителя ее цена на частном рынке от 1000 до 5 тысяч гривен. Прививать планируют девочек в возрасте 12-13 лет. Вакцину важно ввести до первых сексуальных контактов, потому что папиллома-вирус передается половым путем. Можно вакцинироваться и во взрослом возрасте. Но эффективность будет ниже.
По данным всемирной организации здравоохранения, в 99% случаев рака шейки матки вызывает именно вирус папилломы. Ежегодно в Украине 3 тысячам женщин диагностируют это онкозаболевание. И тысяча женщин умирает.
Елена одна из первых женщин в Украине, которая сделала себе прививку ВПЧ. 10 лет назад ей пришлось искать вакцину заграницей и прививаться, когда этот препарат даже не был зарегистрирован в Украине. Свое состояние здоровья она контролирует постоянно. И уверена, что именно вакцинация повлияла на то, что ее заболевание не переросло в онкологию. Когда в Украине вакцина стала доступной Елена сразу привила свою дочь Валерию.
Одной из первых стран, которая начала вакцинировать подростков была Австралия. С 2007 года прививки делали только девушкам, а с 2013 и парням.
Даниэль Бейкер последние 6 лет работает врачом общей практики в Австралии и говорит - сейчас эта страна находится на пути к полному преодолению рака шейки матки. Сейчас там не более 1% женщин, имеющих такое заболевание.
Полностью побороть рак шейки матки в Австралии планируют до 2035 года. Кроме того, исследователи замечают, что в этой стране исчезает такое явление, как папилломы на коже. По такому пути сейчас движется Великобритания и Скандинавские страны.
В Украине со следующего года только должны начать вакцинацию от папилломавируса на национальном уровне. У нас 130 тысяч девочек в возрасте 12-13 лет. Именно им в первую очередь будет предложено делать прививки, чтобы в будущем защитить от рака репродуктивной системы.
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