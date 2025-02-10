В Украине можно прививаться уникальной вакциной против рака: что об этом известно

В Украине ежегодно умирают женщины из-за рака шейки матки. Этого можно избежать, если вовремя произвести вакцинацию.

В Украине ежегодно около тысячи женщин умирают от рака шейки матки.

Вирус папилломы человека является основной причиной этой болезни. Во многих странах, где вакцинируют подростков от папиллома-вируса, именно это онкологическое заболевание почти исчезает.

Корреспондент ТСН Ирина Маркевич нашла сельскую общину, которая уже давно вакцинирует детей за свой счет.

Сельская община на Житомирщине в медицинском плане очень продвинутая. Еще 6 лет назад здесь начали прививать девочек-подростков от папилломавируса. А в прошлом году к этой программе присоединили и мальчиков.

Это - единственный случай на всю страну, где именно сельская община за свой счет закупает вакцину, предупреждающую рак. Это была ее инициатива. Именно Виктория, как семейный врач убеждала и местные власти, и родителей подростков.

"Перед тем, как мы составили программу, я обошла все школы, которые есть в громаде, побывала на каждом родительском собрании. Соответственно собрали согласия мам тех, кто согласился и закупить столько вакцин, сколько было согласий", - говорит директор Амбулатории семейной медицины Станишевского сельсовета Виктория Ивчук.

Виктория Ивчук

В первый год вакцинировали 50 девочек. С каждым годом присоединяется все больше семей, из прошлого – вакцинируют и парней. В общей сложности уже привиты 250 подростков и на это за 6 лет громада потратила более полумиллиона гривен.

В сельской общине вакцинируют подростков

Не все штаммы вируса папилломы вызывают рак. Вакцина защищает именно от тех штаммов, которые чаще всего становятся причиной онкозаболеваний.

"Вакцина защищает от грозного последствия встречи с папилломавирусом человека, как рак шейки матки, но вирус папилломы причастен к другим ракам, которыми может страдать человек, которыми может страдать и мужчины, и женщины. Это может быть рак анального канала, это может быть рак гортани", - объясняет председатель Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федир Лапий.

Сейчас в Украине обсуждают возможность, чтобы с 2026 ВПЧ-вакцину внесли в национальный календарь прививок. Тогда будет возможность получить ее бесплатно. Это дорогостоящая вакцина, в зависимости от производителя ее цена на частном рынке от 1000 до 5 тысяч гривен. Прививать планируют девочек в возрасте 12-13 лет. Вакцину важно ввести до первых сексуальных контактов, потому что папиллома-вирус передается половым путем. Можно вакцинироваться и во взрослом возрасте. Но эффективность будет ниже.

По данным всемирной организации здравоохранения, в 99% случаев рака шейки матки вызывает именно вирус папилломы. Ежегодно в Украине 3 тысячам женщин диагностируют это онкозаболевание. И тысяча женщин умирает.

Елена одна из первых женщин в Украине, которая сделала себе прививку ВПЧ. 10 лет назад ей пришлось искать вакцину заграницей и прививаться, когда этот препарат даже не был зарегистрирован в Украине. Свое состояние здоровья она контролирует постоянно. И уверена, что именно вакцинация повлияла на то, что ее заболевание не переросло в онкологию. Когда в Украине вакцина стала доступной Елена сразу привила свою дочь Валерию.

Одной из первых стран, которая начала вакцинировать подростков была Австралия. С 2007 года прививки делали только девушкам, а с 2013 и парням.

Даниэль Бейкер последние 6 лет работает врачом общей практики в Австралии и говорит - сейчас эта страна находится на пути к полному преодолению рака шейки матки. Сейчас там не более 1% женщин, имеющих такое заболевание.

Полностью побороть рак шейки матки в Австралии планируют до 2035 года. Кроме того, исследователи замечают, что в этой стране исчезает такое явление, как папилломы на коже. По такому пути сейчас движется Великобритания и Скандинавские страны.

В Украине со следующего года только должны начать вакцинацию от папилломавируса на национальном уровне. У нас 130 тысяч девочек в возрасте 12-13 лет. Именно им в первую очередь будет предложено делать прививки, чтобы в будущем защитить от рака репродуктивной системы.

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