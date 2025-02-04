В Украине можно за государственный счет сделать искусственное оплодотворение: что известно

Программа искусственного оплодотворения в Украине действует с мая прошлого года. В Кабмине рассчитывают, что каждый год будет так рождаться 10 тысяч малышей.

Теперь стать родителями с помощью искусственного оплодотворения можно при поддержке государственного финансирования. Этим уже воспользовались почти две тысячи семей. И первые двое детей уже даже родились. Украина в этом году вдвое увеличивает финансирование этой программы. И расширила до 20 сетей клиник, где это можно сделать.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Светланы Березовской.

Анастасия рассказывает, что о рождении детей мечтала последние 4 года. Ей 25 лет, мужу - 33. Последние годы семья обследовалась, лечилась и собирала средства на искусственное оплодотворение. У них уже был запланирован визит к врачу-репродуктологу в частной клинике. уже там они узнают, что могут воспользоваться услугой бесплатно по государственной программе вспомогательных репродуктивных технологий.

Анастасия с мужем

Эта программа действует с марта прошлого года. Сначала в ней было всего 6 клиник, сейчас их уже 20, среди которых большинство - это частные. Именно в одну из них и попала Настя. Сейчас она уже на 5 месяце беременности. Выполняет все рекомендации и старается меньше волноваться из-за звуков вражеских "Шахедов" и взрывов, чтобы не навредить ребенку, рождения которого дома ждет большая семья.

В прошлом году за государственные средства удалось забеременеть 1108 украинкам. Всего обратились почти 2 тысячи. Этой программой могут воспользоваться семейные пары в официальном браке, когда у одного из партнеров бесплодие - это подтвержденный диагноз, а возраст будущей мамы - до 40 лет. Направление в клинику выписывают семейный врач или гинеколог.

Государство гарантирует оплату одного полного цикла оплодотворения - это более 80 тысяч гривен. Если беременность не наступила, можно попробовать еще раз. Врачи все же признают - есть моменты, за которые пациентам приходится доплачивать.

В Министерстве здравоохранения констатируют - ежемесячно увеличивается количество пар, которые хотят воспользоваться программой.

На этой неделе во Львове из роддома выписывали Юстинку и Матвея. Они стали первыми, кто появился на свет с помощью этой программы: Юстинка имела вес при рождении 2 кг 220 г, Матвей - 2 кг 170 г.

Близнецы родились в семье учителей. Маме – 35 лет и последние годы все попытки забеременеть были напрасными. Об искусственном оплодотворении не думала, потому что сумма для семейного бюджета была неподъемной. Итак, как только услышали о государственной программе, сразу обратились и все вышло с первого раза.

Сколько пар воспользовалось программой

В правительстве рассчитывают – ежегодно за такими государственными ЭКО будет рождаться 10 тысяч малышей.

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