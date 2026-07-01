В Украине мужчина нашел своего генетического двойника, который спас ему жизнь: невероятная история

Роман Куц и Олег Шевченко / © ТСН

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Пациент «Охматдета», которому более трёх лет назад провели трансплантацию костного мозга от донора, впервые встретился и увидел своего спасителя. Это был уникальный случай для отечественной медицины. Ведь тогда впервые была проведена трансплантация для украинца от донора, которого нашли именно в отечественном реестре. Он оказался абсолютным генетическим двойником парня. Впрочем, личное знакомство обоих стало возможным только сейчас.

Почему эта встреча стала полной неожиданностью для всех и какова сейчас ситуация с трансплантацией костного мозга в Украине — рассказывает корреспондент ТСН Алина Лисова.

Что известно об уникальной операции

В то же время и немного страшно, но чрезвычайно интересно. С Олегом Шевченко мы встречаемся во дворе детской больницы «Охматдет». С момента его последнего визита сюда прошло уже три года. Юноша признается, что на этот раз очень волнуется.

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Олег Шевченко, пациент больницы «Охматдет»: «Немного волнуюсь. Очень тяжелое чувство — узнать в лицо человека, его имя и смысл жизни того, кто спас тебе жизнь. Причём совершенно незнакомого человека. Это очень тяжело, но интересно».

Олег родом из Павлограда, сейчас ему 21 год, он заканчивает учебу в университете, мечтает стать предпринимателем, а в свободное время активно занимается спортом. И сейчас, говорит он, старается лишний раз не вспоминать себя 17-летнего. Это было летом 2022 года — парню внезапно стало плохо: высокая температура, потеря сознания и сильная слабость. Сначала все вокруг подумали, что это обычный тепловой удар.

Олег Шевченко, пациент больницы «Охматдет»: «Это произошло совершенно неожиданно. То есть температура поднялась до 40, и сразу же анализ крови показал, что гемоглобин очень низкий. И сразу же на скорой в реанимацию».

По результатам расширенных анализов подростку поставили страшный диагноз — апластическая анемия в тяжелой форме. Это критическое состояние, при котором костный мозг человека полностью перестает вырабатывать достаточное количество клеток крови. Для всей семьи это стало полной неожиданностью. Апрельский курс химиотерапии в Днепре не помог. Единственным шансом на спасение оставалась немедленная трансплантация костного мозга. Начали искать донора, а дальше произошло настоящее чудо — в украинском реестре нашли не просто человека, стволовые клетки которого подходили, это был идеальный генетический двойник пациента.

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Олег Шевченко, пациент больницы «Охматдет»: «Это очень странно. Но мама почему-то думает, что это какой-то родственник из Киева. Она почему-то так уверена. Потому что наша родословная так разделилась в те давние годы, что какая-то часть семьи уехала в Киев. Каким я его представлял? Какой-то бородатый мужчина — 100%. Такой высокий, накачанный, лет 35».

Согласно закону, в целях безопасности и соблюдения этических норм донор и реципиент имеют право встретиться только через два года после операции и при условии, что оба выразят такое желание. До этого момента общаться можно разве что анонимно через координаторов реестра. И такое первое анонимное письмо Олег получил как раз в день своей выписки из «Охматдета». Мужчина писал, что желает, чтобы парень поскорее выздоровел, стал тем человеком, которым стремился быть, и чтобы они обязательно встретились лично через два года.

На эту встречу Олег приехал из Павлограда. В «Охматдете» его ждал, пожалуй, весь персонал отделения трансплантации, ведь для медиков это тоже важное и знаковое событие. Вместе они вспоминают, через какие чрезвычайно тяжелые этапы лечения пришлось пройти.

Александр Лисица, заведующий отделением трансплантологии костного мозга больницы «Охматдет»: «Были крайне тяжелые осложнения. При таком осложнении, не буду лукавить, выживаемость составляет 5%. И тот пессимизм, который был у анестезиологов, я его понимаю, но у нас не было возможности сдаться. Поэтому мы привлекли специалистов из „Феофании“, чтобы усилить нашу хирургическую бригаду и извлечь из этой ситуации максимум возможного. Ведь в любой уникальной ситуации нужно иметь смелость взять на себя ответственность».

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История создания реестра: от личной беды к спасению сотен украинцев

Тем временем в зрительном зале заметно нервничает Роман Куць. Именно он в своё время инициировал создание и стал соучредителем Украинского реестра доноров костного мозга 8 лет назад — после того, как аналогичную пересадку нужно было срочно сделать его жене Юлии.

Юлия Куць, супруга основателя реестра: «Весной 2017 года мы с семьёй поехали на стоматологическую конференцию в Швейцарию, поначалу всё было весело и интересно, но по дороге обратно у меня началось кровотечение, и уже фактически здесь, в Украине, мне поставили диагноз — апластическая анемия».

Роман Куць, соучредитель Реестра доноров костного мозга: «В 2017 году моя жена Юлия перенесла трансплантацию в Польше, потому что в Украине это было просто невозможно. Это никогда не проводилось. В 2018 году мы основали реестр. В 2019 году в закон о трансплантации были внесены изменения».

До этих важных изменений операции с использованием донора, не являющегося родственником, в Украине были юридически и технически невозможны. Первую такую трансплантацию костного мозга успешно провели в апреле 2020 года. И это дало тяжелобольным людям большой шанс получать спасительные операции прямо у себя дома, что позволяет сэкономить как государственные средства, так и драгоценное время.

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Александр Лисица, заведующий отделением трансплантологии костного мозга больницы «Охматдет»: «Раньше летали самолеты, а от момента донации до трансплантации остается всего 72 часа, после чего клетки просто погибают».

В настоящее время медики утверждают: за последние годы Украина совершила настоящий квантовый скачок в трансплантологии. Несмотря на полномасштабную войну, отечественная медицина уверенно вышла на мировой уровень — страна почти полностью избавилась от прежней зависимости от зарубежных клиник и самостоятельно проводит сложные операции на территории страны за счет государственного бюджета.

В прошлом году в стране было проведено 80 трансплантаций от неродственных доноров, и всё это благодаря работе базы данных. Всего же за 8 лет существования реестра таких операций было проведено уже три сотни. В настоящее время в отечественной базе данных зарегистрировано более 21 тысячи потенциальных доноров-добровольцев. И чем больше становится желающих, тем больше шансов на спасение у пациентов, подчеркивает Роман Куць.

Роман Куць, соучредитель Реестра доноров костного мозга: «Мы видим эти совпадения, и их довольно много. Это означает, что мы, украинцы, действительно генетически похожи друг на друга, и это является результатом этого».

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Неожиданный финал встречи в «Охматдете»

В зале объявляют: «Сейчас должен прозвучать барабанный бой. Я приглашаю к нам донора… И это — Роман Куц».

И вот первые эмоциональные объятия и самые теплые слова благодарности человеку, которого Олег всё это время мысленно называл своим главным героем. Обоим мужчинам сначала немного неловко, ведь по уникальному стечению обстоятельств первым украинским донором для украинца, которого выбрал компьютерный реестр, стал сам его непосредственный основатель — Роман Куць.

Встреча Олега Шевченко и Романа Куця / © ТСН

Олег Шевченко, пациент больницы «Охматдет»: «Честно говоря, я очень удивлен, что главный человек в реестре стал моим донором. Это такое уважение. Взял немного крови… У меня просто нет слов, одни эмоции. Ну, кто бы мог подумать, это очень приятно».

С кем именно он делится своей кровью и спасительными клетками — Роман хорошо знал. Говорит, что после автоматического совпадения всех медицинских показателей был искренне ошеломлён, но не колебался ни секунды, помогать ли парню.

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Роман Куць, соучредитель Реестра доноров костного мозга: «Ты выполнил такую важную миссию, а сегодня последний день — ты уже познакомился с человеком, для которого ты был донором, ты видишь, что у человека всё в порядке, он живёт, у него есть возможность создать семью, развиваться. Поэтому возникает мысль, что прожил жизнь уже не зря».

Олег Шевченко, пациент больницы «Охматдет»: «Он делает великое дело. Он может помочь не только мне, но и тысячам таких пациентов, и даже больше, чем одной тысяче».

Как именно будет складываться их дружеское общение в дальнейшем, Олег и Роман пока точно не знают, но твердо убеждены: теперь у них слишком много общего на генетическом уровне, чтобы когда-нибудь потерять друг друга в жизни.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТАКОГО В УКРАИНЕ ЕЩЕ НЕ БЫЛО! Парень НЕ ПОВЕРИЛ, когда узнал, КТО СТАЛ ЕГО ДОНОРОМ!

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