В Украине мужчина придумал, как «в первую очередь» пройти пограничный контроль: всё закончилось неожиданно

В Украине наказали мужчину / © Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Реклама

В Волынской области мужчину оштрафовали на 17 000 гривен. Он изменил в документе 2-ю группу инвалидности на 1-ю, чтобы получить право на внеочередной переход государственной границы Украины.

Об этом говорится в приговоре Владимирского городского суда Волынской области.

Реклама

Как мужчина подделал документы

Обвиняемый по делу — неженатый пенсионер с высшим образованием, имеющий 2-ю группу инвалидности и ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности.

Реклама

Как установило досудебное расследование, у мужчины было официальное пенсионное удостоверение, выданное в ноябре 2022 года, в котором указывался вид пенсии по возрасту и 2-я группа инвалидности.

1 июня 2026 года, находясь дома, он решил изготовить поддельное удостоверение, которое дало бы ему право на первоочередной проезд через пункт пропуска в соответствии с законодательством Украины о социальной защите лиц с инвалидностью.

Для осуществления своего умысла мужчина:

Отсканировал своё настоящее пенсионное удостоверение с помощью компьютера;

В графическом редакторе удалил исходную цифру «2» и вставил вместо неё цифру «1» ;

Распечатал поддельный документ на цветном струйном принтере.

Уже 4 июня 2026 года в 11:46 во время прохождения пограничного контроля на международном автомобильном пункте пропуска «Устилуг» на Волыни мужчина предъявил инспекторам Государственной пограничной службы Украины поддельное удостоверение. Подделку сразу же обнаружили пограничники.

Реклама

Судебные материалы / © Единый государственный реестр судебных решений

Рассмотрение дела и решение суда

Поскольку обвиняемый беспрекословно признал свою вину и подал письменное заявление при участии защитника, рассмотрение дела проходило в упрощенном порядке (без проведения судебного заседания и вызова сторон в соответствии со ст. 381 УПК Украины).

При назначении наказания суд учел:

Искреннее раскаяние и активное содействие раскрытию преступления (смягчающие обстоятельства);

Отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание;

Возраст, наличие инвалидности 2-й группы и положительная характеристика по месту жительства.

Владимирский городской суд постановил:

Признать мужчину виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 358 (подделка официального документа) и ч. 4 ст. 358 (использование заведомо поддельного документа) Уголовного кодекса Украины.

На основании ч. 1 ст. 70 УК Украины (путем поглощения менее строгого наказания более строгим) окончательно назначить ему наказание в виде штрафа в размере 17 000 гривен (1000 необлагаемых минимумов доходов граждан).

Взыскать с осуждённого в пользу государства 3 369,52 грн за проведение судебной технической экспертизы документов.

Новости партнеров

Новости партнеров