В Украине мужчине пересадили донорское сердце: медики рассказали об уникальной операции

В Украине мужчине пересадили сердце / © ТСН

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Три с половиной тысячи украинцев стоят в очереди на донорские органы и дождаться своего донора шансы не у всех. Чтобы привлечь внимание к важности донорства и трансплантации органов — ежегодно 6 июня весь мир отмечает день трансплантологии. Этот день является данью памяти донорам органов и их семьям за самоотверженность и пожертвование, которая дает шанс другим.

Корреспондент ТСН Валентина Доброта нашла одну семью, которая десять лет жила в ожидании доноров. А благодаря уникальной технологии — новое чужое сердце сразу начало биться как свое.

Новые сердца они ждали вдвоем — Виталий Самар и его старший брат. Это была наследственность, о которой они узнали случайно.

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Виталий Самар — полицейский, ежегодно проходил медкомиссию. Но две перенесенные на ногах простуды — всю его жизнь перевернули с ног на голову.

«Начиналась все одышка появлялась. Кабинет был на пятом этаже. И в 2018 году. Я до второго этажа дошел, услышал сдавливание в груди, как будто сбилось дыхание, меня дежурный вызвал с поста скорую помощь и привезли уже сюда», — говорит Виталий Самар.

Сердце было увеличено в несколько раз, отказывали почки и печень. А ходить больше не мог.

«Спал сидя, потому что в легких была вода и на бока нельзя было лечь, а на спине долго не пролежишь, потому что начинал тоже задыхаться», — говорит он.

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На тот момент он уже потерял брата, который так и не дождался донорского сердца и его ожидание также было слишком долгим.

«На листе ожидания был около трех лет. Раз за три уже меня вызывали. Но то не подходило сердце, то в последний момент родные отказывались предоставлять донорское сердце», — говорит Виталий Самар.

Виталий Самар. / © ТСН

Когда 38-летнего господина Виталия хирурги готовили к трансплантации, другая бригада медиков уже везла донорское сердце.

Эту трансплантацию, говорит кардиохирург Олег Журба — они впервые делали по новой методике резервации сердца. Его не охлаждали, как обычно, до температуры двух градусов. И таким образом, вместо четырех часов донорский орган может жить вдвое дольше. Это разработка одного из американских медцентров, мирового рекордсмена по трансплантации сердца, где и учились украинские кардиохирурги.

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«Это преимущество, которое очень необходимо в стране, в которой идет война. Это дает возможность доставить органы там, где мы раньше отказывались. Ну, по времени появляются органы, мы туда не успеем доехать никак. Для чего это нужно? Потому что Черкасская область, она достаточно большая по дистанции. Например, от Умани до Черкасс 200 километров, что занимает много времени по доставке. Поэтому также мы можем забирать органы из соседних областей», — говорит Буряк Роман, кардиохирург.

Ранее, говорят кардиохирурги, донорское сердце при перевозке выкладывали на лед. Переохлажденный орган в сочетании с горячей кровью трудно запускался. А теперь благодаря боксу с гелем вместо льда — этого контраста температур нет.

«Мы видим, что происходит внутри, мы видим, можем говорить о том, что меняется температура, спешить или не спешить. Это немного другое, но это такое достояние полусекретное. Плюс этой методики в том, что температура тела подобрана, температура сердца таким образом подобрана, что она позволяет сердцу как можно быстрее восстановиться после того всего. И сердце не находится за чертой тогда, когда оно просто, грубо говоря, перемерзает. Тогда, когда оно очень снижена температура тела, снижена температура сердца, оно начинает плохо работать», — говорит Олег Журба.

Виталий вспоминает: до операции кожа и глаза были цвета его тенниски. Он умышленно ее надел для противопоставления. А уже после и он сам, и врачи увидели, как быстро восстанавливается организм.

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«Знаете, меня пустили на первый день, когда он проснулся, ну как, к нему не пустили, но пустили через стекло. И он был такой счастливый, такой радостный, он мне показывал, мама, что сердце работает», — говорит мать Мария Самар.

Для Марии спасение Виталия — было последней надеждой. Из-за болезни сердца ушли из жизни ее муж и старший сын. Как пережить еще одну потерю — она не представляла.

В листе ожидания на донорский орган ныне более трех тысяч восемьсот человек. И для них пересадка это вопрос жизни и смерти. За три месяца этого года сделано 134 трансплантации. Две трети — от посмертного донора, родные которых дали на это обязательное согласие.

Но дождаться органа, который идеально подойдет, смогут не все. В десяти областях, не считая временно оккупированных, за три месяца ни одного удостоверения смерти мозга. Поэтому — и ни одного посмертного донора.

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Дмитрий Коваль говорит: констатация смерти мозга довольно сложный процесс. И он не исключает, что в ближайшее время будут организовывать для врачей обучение на местах. Как правильно делать такую процедуру.

Когда врачи спасали Виталия Самара — от того же донора еще трем людям пересадили почки и печень. Они все получили шанс на совершенно другую, чем была до этого, жизнь.

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