Эксклюзив ТСН
770
В Украине на 340 гривен наказали мужчину, который принудил жену к сексу

Мужчину оштрафовали, потому что он совершил домашнее насилие сексуального характера.

Вера Хмельницкая
Муж принудил жену к сексу / © Freepik

В Ужгороде мужчину оштрафовали на 340 грн, потому что он заставил жену заняться с ним сексом.

Об этом говорится в постановлении Ужгородского горрайонного суда Закарпатской области.

По данным суда, 23 августа 2025 года в 2:00 житель Ужгорода «принудил к половому акту свою жену, применяя физическую силу». Потерпевшая вызвала полицию и те зафиксировали правонарушение.

Мужчину обвинили в домашнем насилии сексуального характера — ч. 1 ст. 173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

На суде подозреваемый заявил, что «у них сложились с женой неприязненные отношения, в связи с чем они решили развестись».

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным. Его оштрафовали на 340 грн. Также он должен уплатить 605 грн судебного сбора.

Этот приговор еще можно обжаловать в апелляционном суде.

770
