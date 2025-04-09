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В Украине мужчину ввели в состояние клинической смерти, чтобы спасти жизнь: медики провели уникальную операцию
Медики провели уникальную операцию 61-летнему мужчине. Ему удалось спасти жизнь.
Эта операция — сложнее пересадки сердца. Острое расслоение аорты является редким заболеванием, которое еще и трудно диагностировать. Черкасские кардиохирурги не просто спасли жизнь 66-летнему мужчине. У прооперированного не было послеоперационных осложнений.
Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Валентины Доброты.
Сначала снизили температуру тела до 22 градусов, а потом вообще остановили сердце. Почти час без кровоснабжения. Но это был единственный шанс — жить дальше. Николая Зубаня скорая забрала с подозрением на инсульт. Боль в горле и за грудиной. Правую ногу вообще отобрало. Детальное обследование показало расслоение стенок аорты. Кровь не доходила не только до ног, но и до внутренних органов. Николая Зубаня срочно перевезли в Черкасский кардиоцентр.
Жизнь Николая Зубаня могла оборваться в любой момент. Разорванную аорту возле сосудов шеи бригада кардиохирургов просто складывала по частям. Для этого больного пришлось ввести по сути в состояние клинической смерти.
«Склеивали и зашивали, в конце сформировали сосудистый протез с сосудами шеи и после этого восстановили кровоток, перфузия головы длилась где-то 55 минут за то время мы там наводили порядок, за то время мы восстановили перфузию всего организма и после этого завели сердце», — говорит Олег Журба заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии Черкасского кардиоцентра.
Хирурги почти десять часов были на ногах. Кардиолог Олег Журба говорит, что операция на расслоенной аорте одна из самых тяжелых. Технически это сложнее даже трансплантации сердца.
В то время как Николай Зубань был в состоянии клинической смерти, его сын Евгений от усталости задремал. Но еще до выхода врачей из операционной понял — отец будет жить.
«Мне снился сон: белая мантия, так провел и сказал — у отца будет все стабильно. Был ангел хранитель, я видел только руку, отец стоит рядом и он говорит все стабильно», — говорит он.
Обычно причиной расслоения аорты является гипертензия. То есть систематическое повышение давления, которое не лечат. У Николая тоже проблемы с давлением были давно, но врачей обходил.
При расслоении аорты без операции все пациенты обречены. И даже она ничего не гарантирует. Выживает только половина прооперированных. Это и мировая статистика. Для кардиохирургов каждая такая операция вызов.
Николай говорит, что кардиологи его вытащили из того мира. Действительно, у мужчины не было никаких послеоперационных осложнений. И его еще не совсем уверены, но самостоятельны шаги, говорят сами за себя.
Людям с высоким давлением кардиологи советуют не тянуть до последнего. Самая высокая смертность именно от сердечно-сосудистых заболеваний. Но не в случае Николая Зубаня. После сверхсложной операции у шестидесяти шести летнего мужчины большие планы на жизнь.
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