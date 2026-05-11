В Украине на 51 000 гривен оштрафовали женщину за попытку выехать за границу

Женщину оштрафовали за попытку пересечения границы / © Facebook/Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Реклама

В Волынской области на 51 000 гривен оштрафовали женщину, которая купила фальшивое удостоверение личности с инвалидностью и пыталась в первую очередь выехать за границу. Когда ее разоблачили, то киевлянка предложила пограничникам 200 евро взятки.

Об этом говорится в приговоре Владимирского городского суда Волынской области.

Женщина купила фальшивое удостоверение

История началась еще в июне 2025 года. Обвиняемая через Telegram нашла «дельцов», которые за 100 долларов США изготовили на ее имя поддельное пенсионное удостоверение. В документе были указаны заведомо ложные данные о том, что женщина якобы является инвалидом I группы. Это давало ей право на первоочередное пересечение границы.

Реклама

4 марта 2026 года она попыталась воспользоваться «услугой» в пункте пропуска «Устилуг». Во время проверки документов пограничники заподозрили подделку.

Материалы суда / © Единый государственный реестр судебных решений

Взятка в комнате углубленной проверки

Когда женщину пригласили в административное здание для детального выяснения обстоятельств, она решила действовать радикально. В комнате углубленной проверки она предложила заместителю начальника отделения пограничной службы неправомерную выгоду — 200 евро.

«Реализуя свой преступный умысел, ЛИЦО_4 предоставила должностному лицу неправомерную выгоду за несовершение действий по выявлению признаков уголовного преступления и дальнейшего содействия в беспрепятственном пересечении государственной границы», — говорится в материалах суда.

Раскаяние и донат на ВСУ

В судебном заседании женщина полностью признала вину. Она объяснила, что искренне раскаивается, и подтвердила все обстоятельства: и покупку документа в Telegram, и предоставление денег пограничнице.

Реклама

Суд учел как смягчающие обстоятельства:

Искреннее раскаяние и активное содействие следствию.

То, что женщина ранее не была судима.

Благотворительный взнос (донат) на нужды ВСУ, который она сделала в конце марта 2026 года.

Решение суда

Благодаря искреннему раскаянию и другим обстоятельствам, суд применил статью 69 УК Украины (назначение более мягкого наказания).

Приговор суда:

Признать виновной по трем статьям (подделка документов, их использование и предложение взятки). Назначить окончательное наказание в виде штрафа в размере 51 000 гривен. 200 евро взятки конфисковать в пользу ВСУ. Поддельное удостоверение — уничтожить.

Новости партнеров