В Украине на 51 000 гривен оштрафовали женщину за попытку выехать за границу
В Волынской области вынесли приговор киевлянке, которая пыталась пересечь границу с поддельным удостоверением инвалида и дала пограничникам взятку 200 евро.
В Волынской области на 51 000 гривен оштрафовали женщину, которая купила фальшивое удостоверение личности с инвалидностью и пыталась в первую очередь выехать за границу. Когда ее разоблачили, то киевлянка предложила пограничникам 200 евро взятки.
Об этом говорится в приговоре Владимирского городского суда Волынской области.
Женщина купила фальшивое удостоверение
История началась еще в июне 2025 года. Обвиняемая через Telegram нашла «дельцов», которые за 100 долларов США изготовили на ее имя поддельное пенсионное удостоверение. В документе были указаны заведомо ложные данные о том, что женщина якобы является инвалидом I группы. Это давало ей право на первоочередное пересечение границы.
4 марта 2026 года она попыталась воспользоваться «услугой» в пункте пропуска «Устилуг». Во время проверки документов пограничники заподозрили подделку.
Взятка в комнате углубленной проверки
Когда женщину пригласили в административное здание для детального выяснения обстоятельств, она решила действовать радикально. В комнате углубленной проверки она предложила заместителю начальника отделения пограничной службы неправомерную выгоду — 200 евро.
«Реализуя свой преступный умысел, ЛИЦО_4 предоставила должностному лицу неправомерную выгоду за несовершение действий по выявлению признаков уголовного преступления и дальнейшего содействия в беспрепятственном пересечении государственной границы», — говорится в материалах суда.
Раскаяние и донат на ВСУ
В судебном заседании женщина полностью признала вину. Она объяснила, что искренне раскаивается, и подтвердила все обстоятельства: и покупку документа в Telegram, и предоставление денег пограничнице.
Суд учел как смягчающие обстоятельства:
Искреннее раскаяние и активное содействие следствию.
То, что женщина ранее не была судима.
Благотворительный взнос (донат) на нужды ВСУ, который она сделала в конце марта 2026 года.
Решение суда
Благодаря искреннему раскаянию и другим обстоятельствам, суд применил статью 69 УК Украины (назначение более мягкого наказания).
Приговор суда:
Признать виновной по трем статьям (подделка документов, их использование и предложение взятки).
Назначить окончательное наказание в виде штрафа в размере 51 000 гривен.
200 евро взятки конфисковать в пользу ВСУ.
Поддельное удостоверение — уничтожить.