В Украине на территории "мертвого" села провели уникальные раскопки: что там нашли

Кладбище в селе Пужники / © ТСН

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Остатки сорока двух человек нашли в Тернопольской области во время совместных украинско-польских раскопок. Сейчас завершился первый, полевой этап совместной экспедиции двух стран по поиску жертв Второй мировой. Археологи и антропологи проводили раскопки на украинской территории, где в 1945 году погибли многие поляки.

Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Светланы Паук.

Почти две недели в лесу на Тернопольщине продолжались эксгумационные работы польско-украинской экспедиции. Исследователям удалось найти останки сорока двух человек, а также многочисленные артефакты - пуговицы, монеты, крестики и вервечки.

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В середине прошлого века на нынешнем поле было село Пужники, где произошла трагедия, которую до сих пор расследуют историки. Речь идет о ночи нападения бойцов УПА на польские подразделения НКВД, которые базировались в Пужниках. В годы Второй мировой на этих территориях было противостояние между украинскими повстанцами и польской Армией краевой. По данным архивов она с 1944 года сотрудничала с советской властью. Историки говорят: в карательных отрядах НКВД - часто участвовали жители Пужников. По информации польских исследователей - в результате нападения украинских повстанцев в феврале 1945 года здесь погибло восемьдесят поляков. Украинские историки считают эту цифру значительно преувеличенной. Точки над и должна расставить эксгумация. Сейчас обнаружены останки немногим более сорока человек. Но поскольку копали на территории старого польского кладбища, здесь могут быть и более старые захоронения, которые не имеют отношения к трагической ночи 1945 года, говорят специалисты.

«Были выкопаны пуговицы от военного белья и сейчас их эксперты идентифицировали как пуговицы, которые имеют немецкое, польское и советское происхождение», - говорит Андрей Наджоса, заместитель министра культуры Украины.

Кладбище в заброшенном селе на Тернопольщине / © ТСН

Далее найденные кости должны идентифицировать - и выяснить, когда и при каких обстоятельствах умерли люди. Именно после этого официально будет определено количество жертв той кровавой ночи. У родственников поляков, которые могли погибнуть в Пужниках, уже отобрали образцы ДНК.

«С сегодняшнего дня начались очень активные антропологические исследования и отбирается совместной экспедицией украинско-польской генетический материал для осуществления сравнительного анализа ДНК - это уже будет в будущем», - говорит Андрей Наджоса, заместитель министра культуры Украины.

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В начале двадцатого века в Пужниках жили более тысячи человек. подавляющее большинство - поляки. После трагедии 1945 года их переселили в Польшу. А в 1949 году советская власть окончательно ликвидировала село.

Следующий этап совместной экспедиции переносится в Польшу - там будут делать все ДНК-тесты, сколько времени он продлится пока не известно. Польская сторона предварительно согласилась с украинским предложением перезахоронить останки людей именно на территории пропавшего села Пужники.

Напомним, в апреле 2025 года на старом кладбище уже несуществующего села Пужники в Тернопольской области начались поисково-эксгумационные работы. Раскопки производит судебные медики, археологи, генетики и антропологи.

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