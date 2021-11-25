В Украине начал стремительно расти курс иностранной валюты: в чем причина и как это повлияет на цены

В Украине начал стремительно расти курс иностранной валюты: в чем причина и как это повлияет на цены

В цене могут добавить топливо и продукты.

Курс иностранной валюты в Украине начал стремительно расти: доллар вырос в цене на гривну всего за несколько недель.

Почему доллар стремительно прибавил в цене и на стоимость каких товаров это теперь повлияет, рассказали в Сніданку з 1+1.

Если в середине ноября доллар стоил больше 26 грн, то сейчас это фактически 27 грн. То есть рост через несколько недель произошел на гривну.

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В чем причина такого роста? Оказывается, есть два фактора: экономический и психологический. Во-первых, украинцы начали скупать валюту на фоне новостей о возможном обострении конфликта с Россией.

"Настроения рынка существенно усилены именно военными рисками, которые, к сожалению, подтверждаются сразу из официальных источников украинской власти, американской прессы и российской стороны. Давление сразу с трех сторон привело к высокой панике населения. Оно последние несколько дней выгребает валюту из касс банков, банки не успевают довозить", – говорит экономист Григорий Кукуруза.

На гривню за несколько недель: почему доллар стремительно прибавил в цене

Что будет с ценами из-за такого скачка доллара? К сожалению, в стоимости могут прибавить топливо и продукты. Предметы быта, вещи, другие товары должны остаться без изменений, потому что из-за локдауна магазинам и так не хватает покупателей. "Могут вырасти цены на самые дешевые продукты в корзине, а также транспорт, привязанный к нефтепродуктам. На среднем классе, на премиум-классе не отразится, потому что там подавленный спрос из-за локдауна", — считает специалист.

По мнению эксперта, спрогнозировать курс доллара в ближайший месяц сложно. Дюда провоцируют спрос на валюту. Впрочем, дешевле в 2021 году она, скорее всего, не будет. Уже в начале следующего года должно стабильно задержаться на отметке от 27 до 27,5 грн.