В Украине началась регистрация на пробное ВНО: как принять участие и сколько это стоит

В Министерстве образования и науки Украины напоминают – это пробное тестирование.
В Украине началась регистрация на пробное ВНО. Каждый, кто хочет проверить свои знания, должен зарегистрироваться на сайте Регионального центра оценки качества образования.
Об этом 5 января говорится в сюжете ТСН.19:30.
Далее на указанный при регистрации почтовый ящик поступит логин и пароль для доступа в личный кабинет. Там и будет информация о времени и месте прохождения пробного ВНО. Участие в нем платное. Стоимость в каждом регионе разная и колеблется от 213 до 309 грн. Зарегистрироваться можно будет до 22 января.
В Министерстве образования и науки Украины напоминают – это пробное тестирование. Участие в нем и результат – не является основанием для поступления в высшие учебные заведения.
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