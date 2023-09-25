В Украине начали активнее выращивать фундук: почему фермеры выбирают именно этот орех

В Украине начали активно выращивать фундук. По прогнозам экономистов, за несколько лет Украина из импортера фундука может превратиться в одного из крупнейших его экспортеров в мире. Не менее популярна во время полномасштабной войны и переработка орехов, зерна, масличных культур или картофеля.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Виктории Ковцун.

Украина может полностью закрыть внутренние потребности на рынке фундука

В Киевской области Нина с мужем во время пандемии коронавируса засадили фундуковый сад — всего 12 тысяч деревьев. В прошлом году во время полномасштабной войны уже собрали первый хоть и маленький урожай.

В этом году планы более масштабные – уже договариваются с торговыми сетями и супермаркетами, чтобы их орехи смогли попасть на прилавки. Ведь пока на украинском рынке значительная часть импорта фундука. Но в последние годы ситуация постепенно меняется – фермеры по всей стране закладывают целые сады.

Нина в фундуковом саду

"Основная цель — импортозамещение", — говорит президент "Украинской ореховой ассоциации" Геннадий Юдин.

Он отмечает, что фундуковых садов в Украине сейчас 7 тысяч гектаров. Это может полностью закрыть внутренний рынок Украины.



Кроме фундука большие перспективы вытеснить импорт имеют и другие орехи как: грецкий или миндаль, а также активно ныне наши фермеры сажают голубику. По подсчетам Минагрополитики, уже через несколько лет внутренний рынок по этим позициям может заполнить исключительно украинская продукция.

Как в Украине перерабатывают фундук и другую продукцию

Не менее популярной сферой в агробизнесе сейчас и переработка. С начала полномасштабного вторжения ее темпы значительно выросли. К примеру тот же фундук перерабатывают не менее активно, чем выращивают.

В топе популярные продукты на переработку и зерно. В настоящее время масштабы выросли в несколько раз. Предприятие Виктора на Кировоградщине с начала полномасштабной войны увеличило свои объемы переработки вдвое.

"Война заложила такие необратимые тренды на рост перерабатывающей продукции. Увеличивается площадь масличных культур, увеличилось сахарная свекла, которая перерабатывается внутри Украины и экспортируется потом как сахар, переработка кукурузы, других зерновых", — говорит Тарас Высоцкий, первый заместитель министра аграрной политики Украины.

По прогнозам в этом году, как и в прошлые годы, минимум 2/3 выращенных зерна, масличных и переработанных продуктов мы будем экспортировать. Ведь даже при войне мы выращиваем в разы больше, чем потребляем. И эти цифры однозначно будут расти, несмотря на все попытки оккупантов уничтожать аграрную отрасль Украины.

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Напомним, как в Украине во время войны развивается бизнес.

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