В Украине начали борьбу с перегрузками фур: штрафы повысили почти вдвое

К тяжеловесам на колесах с лета усиленное внимание.

За перегруженные фуры в Украине будут наказывать жестче. Штрафы повысили почти вдвое и легализовали автоматическую фиксацию. Уже с осени водителям-нарушителям начнут отправлять так называемые "письма счастья" за превышение весовых и габаритных норм. Также инспекторам "Укртрансбезопасности" позволили выписывать штрафы перевозчикам, которые отказываются показывать документы или проходить весовой контроль.

Об этом 8 июня говорится в сюжете ТСН.19: 30.

На столичной Кольцевой грузовики выстраиваются в очередь для взвешивания. К тяжеловесам на колесах с лета усиленное внимание. Температура воздуха перешла отметку +20, а дорожное покрытие разогрелось до 35. Поэтому каждая лишняя тонна беспощадно разрушает асфальт.

В "Укравтодоре" уже несколько лет в тестовом режиме собирают информацию о разрушителях асфальта. Комплексы автоматического взвешивания в движении передают информацию в центр обработки данных. Здесь иногда шокированы полученным результатам. К примеру, в этом году в феврале дальномер из Днепра умудрился нарушить все возможные нормы размеров и веса, перевозя локомотив. 104 тоны вместо разрешенных 40. Три недели спустя этот же грузовик едва не побил свой же рекорд. Кран на гусеницах с автопоездом затянули почти на 103 тоны. Сегодня каждая четвертая фура едет с нарушением. Только за полдня дорожники собрали потенциальных штрафов на 72 млн грн.

"Когда начнутся штрафные санкции, люди будут понимать что их контролируют и меньше нарушать", — отмечает начальник отдела интеллектуальных транспортных систем "Укравтодора" Андрей Вознюк.

В Украине начали борьбу с перегрузками. И почти вдвое повысили штрафы. Минимальный — 8,5 тысяч грн, максимальный — 51 тысяча за превышение весовой нормы на 30 и более процентов. Также инспекторам "Укртрансбезопасности" развязали руки.

Новости Украины: водители будут получать "письма счастья" за превышение весовых и габаритных норм

"Теперь инспекторы "Укртрансбезопасности" могут самостоятельно останавливать грузовые автомобили и штрафовать за отказ от прохождения весового контроля. Это штраф 51 тысяча гривен", — отмечает глава "Укртрансбезопасности" Егор Прокопчук.

Игнорировать инспекторов теперь не получится. Отсутствие документов или отказ заезжать на весы грозит штрафом. Ранее приходилось вызывать патрульных полицейских.

Водители фур жалуются — они только перевозчики и могут не знать фактического веса груза. Поэтому наказание надо делить.

Законодатели к советам прислушивались. С осени за перегрузку штрафовать будут и перевозчиков, и грузоотправителей. Также с сентября по Украине полетят "письма счастья" с площадок автоматических весовых комплексов.

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