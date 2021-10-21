В Украине начали действовать новые правила перевозок пассажиров: какова ситуация в Сумах

Автовокзал практически пуст.

От 21 октября между городами и областями Украины можно ездить только при наличии сертификата о вакцинации или свежего ПЦР-теста, или справки о выздоровлении от COVID-19.

Как это работает в Сумах — рассказала корреспондент ТСН.Ранок.

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Сумской автовокзал пока пуст. Сначала была информация, что вообще здесь отменили все рейсы. Но потом ТСН выяснила, что утром два рейса с минимальным количеством пассажиров таки поехали. Проверяли ли у них сертификаты, неизвестно.

Например, в Харьков перевозчики отменяют рейсы из-за того, что у пассажиров нет соответствующих документов. Поэтому, автобусы и маршрутки решили не пускать.

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"Вот мои все пассажиры с которыми мы будем ехать (показывает пустой салон — Ред.) Могу вас прокачу. Это просто очередной шаг для гибели пассажирских перевозок. Люди будут ехать и на бла-бла карие, и на попутках, соседи везти", — говорит водитель маршрутки Сумы-Полтава Анатолий Городисский.

Получается, что сейчас межобластного сообщения, по крайней мере на автовокзалах прервано. Зато, автобусы, курсирующие в области, все заполнены. Билеты продаются.

Напомним, что с субботы Сумская область переходит к "красной" карантинную зону.

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