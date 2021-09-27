В Украине начали формировать "пакеты малыша": какие товары туда входят и хватит ли бэби-боксов всем

В Украине начали формировать "пакеты малыша": какие товары туда входят и хватит ли бэби-боксов всем

Себестоимость такого пакета, если собирать его самостоятельно, будет более 9 тыс. грн.

"Пакет малыша" возвращается. Министерство соцполитики провело необходимые закупки и коробки с необходимым для новорожденных уже снова формируются. На этой неделе — обещают в компании-производителя — пакеты малыша поедут в родильные дома. Что на этот раз положили в "бэби-боксы проверяла наш корреспондент и искала ответ всем ли их хватит.

Об этом 27 сентября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Конвейерной лентой едут коробки. Это пакуют "пакеты малыша". В коробку, которую можно использовать как кровать, на дно кладут матрас и одеяло. Умелым жестом засовывают дугу от развивающего коврика, сам коврик и пеленки. А еще одежду нейтрального цвета и разного размера, комбинезон, подгузники, кремы и термометры — для тела и для воды.

Правильно снабжен пакет должен весить немного более 15 килограммов. Все содержимое прописано в акте, который роженица должна проверить при получении. Если чего-то не хватает, то представитель больницы нам сообщает и мы связываемся с мамой.

Представитель компании производителя демонстрирует содержание пакета и добавляет, что в коробках, которые сейчас пакуют, уже не будет литературы для новоиспеченных родителей. Однако все, что в боксе, только от украинских производителей, которые под программу научились даже делать развивающие коврики.

"Раньше везли из Китая. Себестоимость такого пакета, если собирать его самостоятельно, более 9 тыс. грн", — говорит соучредитель компании производителя пакетов малыша Дмитрий Довгалюк.

Новости Украины: в родильные дома возвращаются "пакеты малыша"

"Пакет малыша" должны выдавать еще в роддоме, так задумали еще 2018, когда его ввели. Но в прошлом году пакеты закончились, потому что их не закупили из-за проблем с тендерами. Вместо неполученного пакета роженицам предложили деньги.

Милану мама родила как раз, когда пакеты закончились. Скоро у девочки будет сестренка, и маму очень интересует не закончатся ли через несколько месяцев "беби-боксы" снова. "Пакетами малыша" сейчас занимается вновь Национальная социальная сервисная служба.

"Мы принимаем все меры, чтобы обеспечить бесперебойную доставку "пакета малыша". На следующий год в бюджете предусмотрены средства на закупку фактически на уровне этого года", — говорит представитель Национальной социальной сервисной службы Украины Наталья Стрельченко.

Уже закуплено 53 000 "пакетов малыша", еще столько же в планах приобрести до конца года. На сколько этого хватит — прогнозировать не берутся. Потому что роженицам уже по закону можно выбирать: или пакет, или деньги за него. На карточку будут начислять немного более чем шесть тысяч, которые можно отоварить только в избранных магазинах и только на вещи для малышей.

Пакеты малыша в натуральном виде — разъедутся по родовым по всей стране на этой неделе.

Как сообщалось, с 1 июля официально вступило в силу право выбора для родителей — выбирать между натуральной помощю "Пакет малыша" и его денежной компенсацией в размере трех прожиточных минимумов для детей до 6 лет. Для оформления компенсации необходимо пройти ряд процедур: открыть специальную карточку в отделении "ПриватБанка", обратиться в центр социальной защиты по месту жительства с папкой документов и написать заявление.

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