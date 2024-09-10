В Украине начали производить электричество в неожиданном месте: что известно

С начала этого года из мусора уже добыли около 2 млн. кВт электроэнергии.

В Кропивницком генерируют электроэнергию на свалке. Сейчас ее хватает, чтобы подавать свет почти в тысячу квартир — это как небольшой городской район. Однако учитывая сложную ситуацию на энергорынке – производство тока из отходов расширяют.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Елены Шворак.

"Грунт, глина, песок – другие негорючие материалы. Эта технология позволяет нам закупорить в теле свалки свалочный газ, биогаз. Какой мы потом отбираем для когенерационной установки и производства электроэнергии", – говорит заместитель начальника отдела восстановления и удаления отходов Игорь Жмаченко.

В Кропивницком из мусора генерируют электричество

Когда-то этот биогаз, образующийся из-за гниения отходов, был причиной настоящей экологической беды. Через него свалка постоянно тлела и горела и отравляла жизнь горожан. Теперь газ собирают дырявыми трубопроводами из скважин в дебрях свалки.

"И тогда уже газ попадает в нашу установку, где стоит двигатель внутреннего сгорания. Он крутит генератор, генератор выдает электроэнергию", – говорит инженер ЛНК Юрий Псюрниченко.

Получают электричество из мусора! Кропивницкий поразил изобретательностью

Электроэнергию выдают в единую энергосистему страны. Говорят – ее хватит, чтобы обеспечить небольшой микрорайон, или до тысячи квартир. Из-за сложной ситуации с электричеством производство света из мусора решили расширять.

"Еще 14 скважин — это примерно плюс 23 процента мощности. Мы продолжаем данный проект, потому что действительно хороший как в плане и экологическом для города, так и для тяжелой энергетической системы Украины в наше время", — говорит заместитель генерального директора Роман Иванюк.

С начала этого года из мусора уже добыли около 2 млн. кВт электроэнергии.

Мусорная свалка в Кропивницком

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