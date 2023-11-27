В Украине начали строительство подземных школ: как они выглядят и выдержат ли ракетный удар

На Харьковщине приступили к строительству нескольких подземных школ. Одна из них в областном центре, еще несколько в Песочинской громаде. На глубине 10 метров учебные заведения возводят по строительным нормам укрытий. Делают их такими крепкими, чтобы конструкция выдержала ракетный удар.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Виктории Стрельцовой.

В Харькове за 58 млн грн строят подземную школу

В Харькове строят подземную школу почти для тысячи школьников. В школе, которую обустроили в метро Харькова, уже не хватает мест для всех желающих, поэтому власти решили за бюджетные средства начать строительство новой школы под землей.

Строительство подземной школы

"Сегодня у нас есть проектно-сметная документация — где-то примерно 56-58 миллионов обходится такая школа", — говорит мэр Харькова Игорь Терехов.

Возле Харькова тоже строят подземную школу

В Песочинской громаде, возле Харькова, строят похожее заведение. Здесь смогут учиться полтысячи школьников.

"Это коридор. Справа слева от меня — готовятся учебные классы, где будут учиться дети. Как видите — армирование очень плотное, от этого зависит как раз прочность нашего укрытия. Чем больше арматуры мы сюда укладываем — тем оно крепче", — говорит старший прораб Дмитрий Кузин.

На глубине 10 метров будет шесть классов, технические кабинеты, санузел, вентиляция и три выхода. Скоро пол будут заливать бетоном, дальше — стены. И напоследок – толстый защитный слой бетона сверху.

Строительство подземной школы

Почему обучение в школах Харьковщины невозможно

А пока подземную школу еще строят обучение продолжается онлайн. За два года ковида и еще почти два года войны учительница Наталья уже привыкла видеть учеников через экран, впрочем говорит замечает насколько детям не хватает живого общения.

"Мы очень уже скучаем по этому и дети уже хотят в школу, когда иногда мы можем с ними встречаться, то видно, что скучают друг по другу. Скучают, чтобы просто поиграть, пообщаться", - говорит учительница украинского языка и литературы Наталья Касьяненко.

Обучение в школе для детей Харьковщины сейчас невозможно. Ведь граница с врагом слишком близко, ракета долетает до области за 40 секунд.

Строительство подземной школы

"Были недели гражданской защиты и были проведены эвакуации, но конечно за 40 секунд не успевал никто. Мы укладывались в нормативы, это было до минуты. Но 40 секунд - этого времени не хватит ни для одной школы, или количества детей для того, чтобы эвакуироваться в безопасное место", - говорит руководитель отдела образования Песочинского поселкового совета Юлия Белова.

В Песочинской громаде в ближайшее время планируют начать строительство еще двух подземных школ. Средства на это частично выделяет государство, а остальные будут финансировать из местного бюджета. Открыть подземные учебные заведения планируют уже в следующем учебном году.

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Напомним, как в школах внедряют здоровое питание и что говорят родители.

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