В Украине начало цвести опасное растение: как от него уберечься — советы медиков и ученых

В Украине стартовал сезон цветения амброзии, которое провоцирует аллергии у людей.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Ивана Воробьева.

Симптомы аллергии на амброзию

Андрей Позняков аллергией на амброзию страдает от 12 лет. Симптомы появились внезапно, вспоминает мужчина. С тех пор антигистаминные препараты всегда рядом. В периоды обострения, говорит Андрей, аллергия мешает ему жить.

"Глаза ты натираешь себе, у тебя постоянно ковыряешь в носу ну и если ты едешь в транспорте за рулем и оно начинает.. чихаешь постоянно, это очень рассеивает внимание. Пробовали уколы делать это хватало на один сезон", — говорит он.

Мужчина живет в частной усадьбе и тщательно следит за тем, чтобы на его огороде не появилась амброзия.

Андрей Позняков

Что известно об амброзии

Амброзия - растение из семейства астровых попало к нам из Северной Америки. Наибольшее ее распространение произошло между Первой и Второй мировыми войнами. Из амброзии пытались получить вещество хинин для борьбы с паразитами в организме человека, рассказывает кандидат биологических наук Алексей Коваленко. Одна из причин такого быстрого распространения этого растения, ее чрезвычайно высокая семенная продуктивность - 50-100 тысяч семян с одного куста. Кроме того, семена амброзии могут сохраняться в почве и прорастать даже через 40 лет. Во время цветения амброзия образует невероятное количество пыльцы - источник аллергенов.

Амвросия

"Пыльца легкая распространяется очень быстро. Фиксировали пыльцу на расстоянии более 160 километров от ближайшего места роста амброзии на высоту может подниматься 5 тыс метров", — говорит ученый.

Врач рассказала о последствиях аллергии на амброзию

Насморк, чихание, кашель, першение в горле, заложенность носа, зуд, слезотечение, покраснение глаз, сыпь или крапивница и головная боль из-за отсутствия нормального носового дыхания - основные симптомы аллергической реакции на цветение амброзии, рассказывают врачи. Это растение содержит аж 22 аллергогенные молекулы, которые могут вызвать иммунную реакцию организма, говорит аллерголог-иммунолог Лариса Коробко. Самая токсичная из них - молекула Амбо-1. Эти аллергены могут вызвать так называемую перекрестную аллергию и на другие растения и даже пищевые продукты.

"На кипарисы, когда они цветут, когда цветут одуванчики, когда цветет подсолнечник, аптечная лекарственная ромашка и другие злаки, сорняки и даже, когда человек употребляет определенные пищевые продукты. На тыкву, на дыню, на кабачки, даже на употребление банана", - говорит врач.

Один из вариантов выявления чувствительности к аллергенам амброзии, сдать анализы на иммунный ответ организма на тот или иные аллерген.

Амброзия часто вызывает серьезную аллергию

Такое тестирование дает врачам-аллергологам понимание, в каком лечении нуждается пациент. Достаточно ли будет пропить только антигистаминные препараты или человек нуждается в специфической иммунотерапии.

Бороться с амброзией можно несколькими методами, говорят учёные. Механическим, биологическим, вытесняя растениями-антагонистами, или химическим.

Опасная амброзия: как аллергикам уберечься от коварного сорняка

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