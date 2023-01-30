В Украине начался обмен ламп на экономные: в каких городах уже можно получить, а где придется подождать

Энергоэффективные лампы, которые государство обещало выдавать украинцам взамен на старые лампы накаливания, уже доступны. Пунктами выдачи для них, с сегодняшнего дня, стала "Укрпочта". Речь идет о 5 бесплатных светильниках ЛЭД в одни руки. В целом государство планирует выдать до 50 млн ламп, чтобы облегчить нагрузку на энергосистему страны. В каких городах лампы можно получить уже сейчас, а где-то следует подождать несколько недель, говорится в ТСН.

В главном отделении "Укрпочты" энергоэффективные лампы стоят на полках. Говорят, что больших очередей не ожидает, процедура обмена достаточно быстрая. "С собой нужно иметь лампочки, свои документы: паспорт, идентификационный код, обязательно помнить свой номер телефона. Этот процесс занимает несколько минут”, – говорят на почте.

Главное, перед тем как предъявить документы, – предоставить старые лампы накаливания. Обмен возможен только – 5 ламп на 5 ламп. Старые — должны быть работающие, указаны в условиях обмена, хотя их, скорее всего, и не будут проверять.

В среднем ЛЕДовские лампы в 8 раз экономичнее старых ламп накаливания. Итак, когда совместный проект Евросоюза и украинского Правительства будет воплощен — украинцы будут экономить до 10% электроэнергии, которую ныне население тратит в пиковые часы. “Когда эти миллионы ламп поменяют, Украина сэкономит один гигаватт электроэнергии – а это как один атомный реактор. Это половина мощности Хмельницкой АЭС. Речь идет об огромной экономии”, – говорит глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

В рамках проекта Евросоюз предоставляет Украине 30 миллионов энергоэффективных ламп, еще 5 миллионов, отдельно предоставляет Правительство Франции, и последние нужны 15 миллионов ламп – сейчас ищут. Пятая часть из этого перечня уже находится в отделениях "Укрпочты". Способов получения ЛЭД-ламп есть два: прийти без предупреждения в отделение (и получить лампы если они есть), или зарегистрироваться в приложении "Дія" (и таким образом уже иметь перед визитом забронированный товар).

На сегодняшний день обмен старых ламп на новые доступен в областных центрах, а также в городах Краматорск, Кривой Рог и Покровск. Через неделю-две услуга заработает в районных центрах, а до конца февраля и во всех селах. Отдельной очереди в отделениях не будет, стоит занимать всеобщую. И еще, доступны на обмен два типа ламп: с большим и меньшим цоколем. Такие как раз, одним из первых, обменял себе глава "Укрпочты" Игорь Смилянский. "Я квартиру снимаю, и вчера вечером нашел лампу накаливания, поэтому сегодня включу, покажу, чтобы все было по-честному", — говорит он.

Если вдруг после обмена новая лампа будет иметь брак и не будет работать, ее без проблем обменяют на другую, при наличии оригинальной упаковки.

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