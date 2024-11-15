В Украине начался Рождественский пост: рецепты украинских блюд, которые можно приготовить

В Украине начался Рождественский пост по новому стилю. Правда, правила питания останутся прежними. Верующие не употребляют мясо, яйца и молочные продукты. Так повелось, что постных дней в украинской традиционной кухне белее тех, когда можно есть мясо.

Так что блюд, на самом деле, разнообразная куча. Некоторые из давних рецептов нашли и наши журналисты, говорится в сюжете ТСН.

Бетки – блюдо из белых грибов

Мария Зинчук рассказывает, что на печи готовит белые грибы. Блюдо называется – бетки. Что это значит и почему да, женщина не знает. Так говорили еще дедушка и бабушка. Бетки – одно из основных 12 блюд на Сочельник, которые готовят на Волыни. Это блюдо популярно на протяжении всего поста. Рецепт не сложен. Основной ингредиент – сушеные грибы. Желательно, конечно, белые, но подойдут и другие. Прежде чем приготовить – замачивают. Это чтобы очистить от грязи и песка. После – отваривают, правда нужно следить, чтобы не разлезлись. Как только забрали с огня: отцедить от воды и жарить на сухой сковороде без растительного масла.

Как только вода испарилась доать масло, лук соль и перец. Тушить на небольшом огне. Вот и вся сложность. Но особенность этого блюда в том, что готовят его из деда-прадеда.

Бетки

Кваша – распространенное блюдо в Украине.

"Эта история постных дней она о том, что в украинской кухне было много блюд именно без мяса. Интересным блюдом, которое было очень распространено в течение этого поста была кваша. Тем кому, сейчас около 70-80 лет, помнят как это блюдо готовили возможно их мамы или бабушки", — говорит исследовательница гастрономической культуры Украины Елена Брайченко.

Вера Тимофеевна, соседка Марии, как раз того поколения, которая помнит блюдо — кваша. С капустой здесь нет ничего общего. Крупа, любая, вот что требовалось.

"Парили ее, она постоит два часа, а потом берут в чугун, выливают и едят. Вот до самого Рождества", — говорит она.

Шупени – блюдо из фасоли и перловки

Из фасоли и перловки выйдет блюдо шупени. Древнее украинское блюдо, которое в Ивано-Франковской области, готовили в пост. Как только фасоль и перловка сварились, Светлана Стадник на масле жарит лучок.

"Поэтому и традиции, которые не нужно нарушать, их просто нужно хранить, тогда все будет вкусно", — говорит она.

Блюду к столу подавать нужно полив зажаркой.

Постное блюдо

Главное измениться духовно, говорят священники

Правила питания в пост важны, говорят священнослужители. Но главное, все же пытаться измениться духовно.

"Это искушения, это наши зависимости, наши полные плохие поступки, и трансформировать, точнее реформировать себя в сторону добра, в сторону Господа. Каждый может по-разному реформировать, кто говорит плохие слова, кто имеет плохие привычки курения и так далее и это можно трансформировать", — говорит священник ВЦУ Михаил Емельян.

Рождественский пост продлится 40 дней. С 15 ноября по 24 декабря. На новый юлианский календарь уже перешли 99 процентов верующих Православной церкви Украины.

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