В Украине начнется кампания вакцинации от полиомиелита: кого будут прививать

Осенью 2021-го вспышку недуга зафиксировали в Ровенской и Закарпатской областях.

В Украине с 1 февраля стартует кампания по прививке от полиомиелита детей от шести месяцев до шести лет, не вакцинированных во время.

Об этом рассказали в ТСН.14:00 за 24 января.

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Родители должны привести малышей в кабинеты прививки и сделать инъекционную вакцинацию. Первый тур продлится три недели. На следующем этапе дети до шести лет должны получить вакцину в виде капель. Она нужна даже тем малышам, которые вакцинированы по календарю прививок.

"После этого (первого тура – Ред.) будет запущено три дополнительных раунда вакциной ОПВ. Это оральная вакцина для всех детей от полу года до шести лет не зависимо от их вакцинального статуса. Даже если они вакцинированы, то должны быть вакцинированы повторно. Это реагирование на вспышке", — заявил главный санитарный врач Игорь Кузин.

Таким образом государство реагирует на вспышку полиомиелита, которая произошла осенью в Ровенской и Закарпатской областях. Следует заметить, что полуторагодовалый ребенок остается парализованным. Кроме того, 15 детей были носителями вируса. Эпидемиологическое расследование показало, что это мутированный вакцино-родственный вирус, завезенный в Украину из-за границы. Такой тип вируса распространен в Пакистане, Афганистане и Таджикистане, где недавно была вспышка полиомиелита.

Напомним, в Ровенской области началась массовая вакцинация против полиомиелита. Начали с села, где произошла вспышка. Там парализовало девочку, которой год и 4 месяца. А потом полиовирус обнаружили еще у шестерых детей из этой семьи. После этого в области объявили чрезвычайную ситуацию.

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