В Украине начнут "урезать" субсидии: когда и кто в группе риска

Субсидии в Украине

После индексации пенсий в Украине субсидия уменьшится у всех получающих ее пенсионеров. А полностью потеряют субсидии получатели так называемых «малых выплат» до 300 грн.

Об этом рассказывает ТСН.ua.

По статистике ПФУ (который теперь занимается и выплатой субсидий), таких до 15%, в основном пенсионеры, это около 200 тысяч семей. Именно эта категория после индексации пенсии на 12,1% автоматически переходит в разряд тех, чей обязательный платеж становится выше суммы в платежке, а субсидия превращается в ноль.

Еще две категории кандидатов в «богатии» — работающие пенсионеры и те, кто достиг определенного возраста, при котором пенсионер получает обязательную надбавку к своей пенсии. У части работающих (до 650 тысяч человек) в апреле продолжается еще один перерасчет пенсий, который может повлиять на уменьшение или полную отмену субсидии на ЖКУ. А дожившие до 70, 75 и 80 лет автоматически получают «возрастную» доплату к пенсии, это соответственно 300, 456 и 570 грн. Статистика по таким субсидиантам отсутствует, но их будет немного, оценочно несколько десятков тысяч.

По оценке члена Экономического дискуссионного клуба, заслуженного экономиста Украины Олега Пендзина, в группе риска также жители энергоэффективных домов, установившие счетчики на тепло или утеплившие стены. Их суммы в платежках невелики, поэтому порог потери субсидии для них низок. В региональном разрезе больше отказов будет в Киеве, городах-миллионниках и областных центрах, где высока концентрация одиноких пенсионеров в небольших квартирах, и в регионах с активным внедрением энергосбережения.

Когда начнут «урезать» субсидии

Учитывая механизм назначения субсидий, изменений в расчетах не будет до нового отопительного сезона или до октября еще почти пол года. Единственное, что изменится — сама сумма субсидии с мая станет меньше, потому что из расчета уберут оплату за отопление, которое, очевидно, в теплое время года отсутствует. Напомним, субсидия назначается на 12 месяцев (с мая по апрель следующего года). Ее размер перечисляют автоматически дважды в год: в мае — на неотапливаемый сезон (май-сентябрь), в октябре — на отопительный сезон (октябрь-апрель).

При пересчете субсидии на неотапливаемый сезон учитываются доходы за III–IV кварталы 2025 года. То есть, мартовское повышение пенсий 2026 года повлияет на размер субсидии уже во время следующего пересчета субсидий на отопительный сезон 2026-2027 годов, когда во внимание примут доходы за I-II кварталы 2026 года.

Это означает, что последствия индексации пенсий будут догнаны пенсионерами-субсидиантами от 1 октября 2026 года. К тому же они будут получать и повышенную пенсию, и субсидию, рассчитанную по старым доходам.