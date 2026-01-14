В Украине наказали военного, потому что пятеро его подчиненных сбежали в СОЧ

В Украине из-за СЗЧ подчиненных осудили офицера из-за СЗЧ подчиненных

Реклама

На Тернопольщине Чертковский районный суд вынес решение по делу капитана ВСУ, подчиненные которого массово покинули воинскую часть. Несмотря на то, что сам офицер сейчас находится на фронте, суд признал его виновным в халатном отношении к службе.

Об этом говорится в приговоре суда.

Пятеро беглецов за три дня

Как указано в материалах дела, в декабре 2025 года во время проверки состояния воинской дисциплины в воинской части была выявлена критическая ситуация. В 63-й запасной роте, которой командует капитан, только за три дня (с 6 по 8 декабря) расположение подразделения самовольно оставили пятеро военнослужащих.

Реклама

Как установил офицер группы выявления правонарушений, именно в этой роте количество случаев СОЧ (самовольного оставления части) оказалось наибольшим из всей части.

Объяснение командира

Сам капитан в письменных объяснениях отметил, что такая ситуация возникла не из-за его бездействия, а из-за:

низкого уровня морально-деловых качеств самих солдат;

их личной недисциплинированности;

семейных проблем подчиненных.

Однако суд отметил положения Устава внутренней службы ВСУ, согласно которым командир роты является единоначальником и лично отвечает за воинскую дисциплину и морально-психологическое состояние личного состава. Суд отметил, что офицер должен был проводить индивидуальную воспитательную работу и вовремя выявлять причины, толкающие бойцов на дезертирство.

Рассмотрение дела проходило без присутствия капитана. От воинской части поступило сообщение, что офицер не может явиться в суд, поскольку сейчас находится непосредственно в районе ведения боевых действий. Однако закон позволяет рассматривать такие административные протоколы в отсутствие лица.

Реклама

Приговор суда

Судья Яковец Н. В. пришла к выводу, что командир не обеспечил надлежащего контроля за наличием личного состава, что в условиях военного положения является серьезным правонарушением (ч. 2 ст. 172-15 КУоАП).

Решение суда: