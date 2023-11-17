В Украине налаживают производство ракет: какие цели они будут поражать

Это оружие будет достаточно дешево и будет производиться на мощных станках для 3D-печати.

В Украине приступили к проектированию небольших ракет класса "земля-воздух", которые будут "охотиться" на вражеские беспилотники.

Об этом в эфире "1+1" рассказал производитель БпЛА "Довбуш" Владимир Яценко.

"Есть очень разные ракеты и, безусловно, не все можно производить так вот, просто по "щелчку" пальца. Но мы открыли проект и сейчас находимся на стадии начала проектирования. Это небольшие ракеты класса "земля-воздух"", — сообщил он.

По словам Владимира Яценко, основными целями таких ракет будут вражеские "Шахеды", а также "Ланцеты" и "Орланы" на фронте, непосредственно на линии столкновения.

"Эти ракеты должны быть и они будут достаточно дешевы. Они могут производиться на нашем оборудовании – это мощные станки для 3D-печати”, – заверил он.

Предприниматель отметил, что в Украине есть несколько профессиональных команд, которые могут с нуля проектировать ракеты, имеют необходимый опыт и будут вовлечены в их создание.

Он считает, что частный сектор – это единственная возможность быстро произвести качественное вооружение.

Напомним, Украина планирует потратить 1,5 миллиарда долларов на производство вооружения и техники в 2024 году. Прежде всего речь идет о дронах и дальнобойных ракетах.

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