Аномальное нашествие комаров в Украине: как и кто должен бороться с насекомыми (видео)

Эксперт говорит, что сейчас засилье не только комаров, но и клещей и назвал города, где их больше всего.

Из-за наводнения на севере Киевщины и в Киеве развелось очень много комаров, от которых страдают жители. В социальных сетях пишут, что особенно много насекомых у водоемов и территорий, которые были затоплены во время наводнения. А в Одесской области люди фиксируют настоящее нашествие комаров. Насекомые буквально облепляют автомобили и огромными колониями летят на свет.

В Госпродпотребслужбе Киева подтверждают эту информацию и советуют жителям, как лучше избежать неприятного соседства с мошками и комарами.

Где и почему массово плодятся комары

По словам Олега Рубана, начальника главного управления Госпродпотребслужбы Киева, появление комаров в это время года – это обычный природный фактор, который фиксируется каждый год.

"Но в этом году комаров на Киевщине и в других регионах действительно очень много. Это связано с затоплением во время наводнения очень больших территорий. В прибрежной полосе, у водоемов, происходит активный расплод разнообразных насекомых — комаров, мошек. Поэтому желательно там регулярно пользоваться репеллентами и средствами защиты чтобы отвадить комаров. А в официальных местах отдыха субъекты хозяйствования, которые организуют досуг, обязаны проводить регулярные дезинфекционные мероприятия. Это касается парков, скверов и мест отдыха у водоемов – пляжи, берега озер и рек" – объясняет сайту ТСН.ua Олег Рубан, начальник главного управления Госпродпотребслужбы Киева.

Кто должен нести ответственность

Он добавляет, что вместе с комарами на подтопленных территориях фиксируется значительный расплод крыс. Поэтому ответственные службы должны своевременно проводить дезинфицирующие мероприятия против насекомых и дератизационные — против грызунов.

"Эти мероприятия должно выполнять предприятие и специализированные предприятия по его заказу. Балансодержатели территорий должны это делать своевременно и за невыполнение им грозит ответственность. Потребители, отдыхающие в местах общего отдыха и замечающие невыполнение таких мероприятий, могут обращаться на любую доступную горячую линию. Мы будем своевременно реагировать на такие нарушения", — добавляет Олег Рубан.

Какие города "атакуют" клещи

Специалист говорит, что статистика пострадавших от комаров не ведется, ведь их укусы не представляют угрозы для жизни человека.

"От укусов комаров возникают аллергические процессы и раздражение на коже человека. Большую угрозу представляют клещи. Массовые их нападения на людей сегодня больше всего фиксируются в Киеве и во Львове. Эти города лидеры по боррелиозу. Там очень много зеленых насаждений, где развелось огромное количество клещей, которые передают болезнь Лайма. Мы призываем жителей этих городов в случае обнаружения клеща — срочно обращаться за медицинской помощью с последующим правильным удалением клеща и диагностикой общего состояния человека", — добавляет Олег Рубан.

Как борются с комарами в Киеве

В коммунальном предприятии "Плесо" рассказали, что ежегодно проводят обработку пляжей и зон отдыха в столице от комаров.

"Этот год - не исключение. Мы уже получили соответствующее письмо от специалистов "Киевского городского центра контроля и профилактики болезней". По результатам их мониторинга с 1 июня начинаем обработку от комаров пляжей и зон отдыха, согласно проведенным обследованиям. Специалисты определили, где комаров больше всего и уже завтра приступаем к соответствующим работам", - рассказал сайту ТСН.ua Андрей Логвиненко, начальник службы содержания водных объектов КП "Плесо".

В Одесской области невиданное нашествие комаров

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал о нашествии птиц над Одессой : что это за скопление и почему они "атакуют" город.

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