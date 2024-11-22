В Украине нашли уникальные образцы хлеба времен Голодомора: их репрессированный оставил в память о трагедии

Хлеб Алексей Сорокин хранил для своей дочери как напоминание, что пришлось пережить.

Память жертв Голодоморов будут чествовать в эти выходные. Украинцы пережили их несколько: в двадцатых, тридцатых и сороковых. Самый страшный 1932-1933 годов.

Прошло почти столетие, а мы до сих пор открываем уникальные истории того времени, которые лишь подтверждают спланированные преступления россиян против украинцев, говорится в материале корреспондента ТСН Валентины Доброты.

Два конверта из архивного дела одного киевлянина: в них записки и черные кристаллизованные кусочки хлеба. Конверты нашли случайно, когда из архива в архив передавали дела репрессированных. Среди них и Алексея Сорокина. Он проходил как неблагонадежный и был арестован в 1941 году. Доказательства его неблагонадежности, которые нашли у него дома во время обыска, подшили к делу. Что именно в конвертах - можно узнать из записок. А еще указаны годы - 1932-1933.

Образцы хлеба, как пишет Алексей Сорокин, он хранил для своей дочери, как напоминание, что пришлось пережить. Но оказалось, что это стало наследием миллионам украинцев, которые живут сейчас.

Хлеб 1933 года

Исследователь геноцида Михаил Костив говорит, что Голодомору предшествовали 4 тысячи крестьянских восстаний в разных регионах Украины. Люди боролись против коммунистического режима, который нес раскулачивание и террор. И чтобы сломить сопротивление и не потерять Украину - советская власть решила заморить украинцев голодом.

«Это не только физическое уничтожение людей, но это и уничтожение украинской культуры, уничтожение украинской идентичности Украинцев хотели превратить в винтиков советской системы, что это не был самостоятельный народ, который мог бы строить собственное государство, который мог бы сопротивляться режиму в то время сталинскому. А это должны были быть для Сталина такие винтики, которые бы беспрекословно выполняли все его приказы, которые бы абсолютно подчинялись действиям власти. И это осуществлялось таким ужасным, грубым способом», - говорит заведующий отделом исследования геноцида, преступлений против человечности и военных преступлений Музея Голодомора Михаил Костив.

Пик голодомора - весна 1933 года. Опухшие тела на улицах, некоторые ели даже собственных детей. Потому что каждый крестьянин должен был выполнить продовольственный план. Сначала у людей отобрали зерно. А потом из человеческих домов вообще выносили все до крошки. Каждую минуту в Украине умирает - двадцать человек.

Кадры времен Голодомора

Татьяна Пащинская имеет свою родственную историю. От голодной смерти ее предков спасли – кораллы. Ее бабушка свое ожерелье выменяла на свое же зерно в охранников сельского тока.

"Я так понимаю, что цель была не столько собрать зерно, сколько уничтожить украинцев. Они не вывозили, а складывали в такое хранилище. Оно же, говорит, там стояло, гнило. Так она говорила, по крайней мере", — говорит Татьяна Пащинская. .

Репрессированный киевлянин Алексей Сорокин в записке описал рецепт собственного хлеба в 1933 году: вместо муки перемолена кора желудя, картофельная шелуха и остальное снадобье, которое смог найти.

Образец хлеба 1932 года, оставленный Алексеем Сорокиным для потомков, имел другие составляющие. Поэтому он темнее по цвету. Его рецепт историки еще предстоит установить.

Алексей Сороков

Истребление украинцев голодом – советская власть умело маскировала тогдашним неурожаем. Но мировая печать в 1930-х годах писала и правду. Иностранные дипломаты тоже информировали свои правительства. Но мир не реагировал. Напротив — все большее число стран устанавливали дипломатические отношения с Советским Союзом.

Чтобы докопаться до истины и понять суть Голодомора – миру понадобилось почти столетие и полномасштабная война России против Украины. С 2022 года европейские страны одна за другой признают голодомор геноцидом. На фоне новых преступлений россиян. Цель которых та же — снова покорить украинцев.

20 человек умирали ежеминутно! Воспоминания об одном жутком преступлении против украинцев

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