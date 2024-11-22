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В Украине нашли уникальные образцы хлеба времен Голодомора: их репрессированный оставил в память о трагедии

В Украине нашли уникальные образцы хлеба времен Голодомора: их репрессированный оставил в память о трагедии

Хлеб времен Голодомора

Хлеб Алексей Сорокин хранил для своей дочери как напоминание, что пришлось пережить.

Память жертв Голодоморов будут чествовать в эти выходные. Украинцы пережили их несколько: в двадцатых, тридцатых и сороковых. Самый страшный 1932-1933 годов.

Прошло почти столетие, а мы до сих пор открываем уникальные истории того времени, которые лишь подтверждают спланированные преступления россиян против украинцев, говорится в материале корреспондента ТСН Валентины Доброты.

Два конверта из архивного дела одного киевлянина: в них записки и черные кристаллизованные кусочки хлеба. Конверты нашли случайно, когда из архива в архив передавали дела репрессированных. Среди них и Алексея Сорокина. Он проходил как неблагонадежный и был арестован в 1941 году. Доказательства его неблагонадежности, которые нашли у него дома во время обыска, подшили к делу. Что именно в конвертах - можно узнать из записок. А еще указаны годы - 1932-1933. 

Образцы хлеба, как пишет Алексей Сорокин, он хранил для своей дочери, как напоминание, что пришлось пережить. Но оказалось, что это стало наследием миллионам украинцев, которые живут сейчас.

Хлеб 1933 года / ©
Хлеб 1933 года

Исследователь геноцида Михаил Костив говорит, что Голодомору предшествовали 4 тысячи крестьянских восстаний в разных регионах Украины. Люди боролись против коммунистического режима, который нес раскулачивание и террор. И чтобы сломить сопротивление и не потерять Украину - советская власть решила заморить украинцев голодом. 

«Это не только физическое уничтожение людей, но это и уничтожение украинской культуры, уничтожение украинской идентичности Украинцев хотели превратить в винтиков советской системы, что это не был самостоятельный народ, который мог бы строить собственное государство, который мог бы сопротивляться режиму в то время сталинскому. А это должны были быть для Сталина такие винтики, которые бы беспрекословно выполняли все его приказы, которые бы абсолютно подчинялись действиям власти. И это осуществлялось таким ужасным, грубым способом», - говорит заведующий отделом исследования геноцида, преступлений против человечности и военных преступлений Музея Голодомора Михаил Костив. 

Пик голодомора - весна 1933 года. Опухшие тела на улицах, некоторые ели даже собственных детей. Потому что каждый крестьянин должен был выполнить продовольственный план. Сначала у людей отобрали зерно. А потом из человеческих домов вообще выносили все до крошки. Каждую минуту в Украине умирает - двадцать человек.

Кадры времен Голодомора / ©
Кадры времен Голодомора

Татьяна Пащинская имеет свою родственную историю. От голодной смерти ее предков спасли – кораллы. Ее бабушка свое ожерелье выменяла на свое же зерно в охранников сельского тока.

"Я так понимаю, что цель была не столько собрать зерно, сколько уничтожить украинцев. Они не вывозили, а складывали в такое хранилище. Оно же, говорит, там стояло, гнило. Так она говорила, по крайней мере", — говорит Татьяна Пащинская. .

Репрессированный киевлянин Алексей Сорокин в записке описал рецепт собственного хлеба в 1933 году: вместо муки перемолена кора желудя, картофельная шелуха и остальное снадобье, которое смог найти.

Образец хлеба 1932 года, оставленный Алексеем Сорокиным для потомков, имел другие составляющие. Поэтому он темнее по цвету. Его рецепт историки еще предстоит установить.

Алексей Сороков / ©
Алексей Сороков

Истребление украинцев голодом – советская власть умело маскировала тогдашним неурожаем. Но мировая печать в 1930-х годах писала и правду. Иностранные дипломаты тоже информировали свои правительства. Но мир не реагировал. Напротив — все большее число стран устанавливали дипломатические отношения с Советским Союзом.

Чтобы докопаться до истины и понять суть Голодомора – миру понадобилось почти столетие и полномасштабная война России против Украины. С 2022 года европейские страны одна за другой признают голодомор геноцидом. На фоне новых преступлений россиян. Цель которых та же — снова покорить украинцев.

20 человек умирали ежеминутно! Воспоминания об одном жутком преступлении против украинцев

20 человек умирали ежеминутно! Воспоминания об одном жутком преступлении против украинцев

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