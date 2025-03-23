В Украине не все должны платить за коммуналку: кто освобожден от уплаты и что будет с тарифами

Платить за коммуналку должны все украинцы. В то же время, на временно оккупированных территориях вопрос оплаты коммунальных услуг остается сложным и зависит от различных факторов.

В Украине не все должны платить за коммунальные услуги.

Кого это касается, какие механизмы защиты граждан существуют и как бороться с начислением задолженности – в эксклюзиве ТСН.ua.

Платить за коммуналку должны все украинцы. В то же время, на временно оккупированных территориях вопрос оплаты коммунальных услуг остается сложным и зависит от различных факторов. В частности, если поставки услуг прекращены, задолженность может не начисляться.

Об этом для "24 Канала" рассказала руководитель адвокатского бюро Анна Даниэль. По ее словам, во многих случаях граждане не обязаны платить, поскольку инфраструктура разрушена, а контроль Украины над территорией отсутствует. Еще один важный аспект – правовые нюансы. Даже если поставки прекратились, компании могут продолжать начислять долги, поскольку это соответствует общему правилу украинского законодательства.

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В то же время, по словам адвоката Станислава Лифлянчика, если компания продолжает работать в оккупации, это может быть расценено как уголовное преступление. В Украине предусмотрено несколько механизмов защиты для оказавшихся в оккупации граждан:

льготы;

отсрочка платежей;

реструктуризация долгов

В каждом конкретном случае решение о начислении задолженности зависит от инфраструктурного состояния региона и поставщиков услуг.

Также напомним, что с началом 2025 года в Украине изменились тарифы на коммуналку. Причиной роста цен стало повышение цен на электроэнергию. В то же время, новые тарифы на коммунальные услуги в Украине в 2025 году касаются не только электроэнергии, но и других жилищно-коммунальных услуг, что значительно изменит расходы украинцев. В декабре 2024 года изменились средние цены на коммуналку по сравнению с тарифами в декабре 2023 года. Речь идет о стоимости жилья, воды, газа и других видов топлива. В целом тарифы выросли на 18,9%. Об этом в начале года сообщили в Государственной службе статистики.

В частности, по данным ведомства, в Украине выросли тарифы: на электроэнергию — на 63,6% на услуги по управлению многоквартирными домами — на 11,2%, на уборку мусора — на 8,9%, а на содержание и ремонт жилья — на 3,9%.

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В то же время не изменились тарифы на природный газ, горячую воду и отопление. Кроме того, остались стабильны цены на водоснабжение и канализацию. Тогда же Кабинет министров принял и расширил перечень граждан, которым с 2025 года в Украине предоставят льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Об этом сообщалось в Пенсионном фонде Украины со ссылкой на постановление №1553.

Согласно документу, принятому правительством 31 декабря 2024 года, в Украине стало больше граждан, которые будут получать льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг с учетом среднемесячного дохода семьи. С учетом среднемесячного совокупного дохода семьи право на пособие будут иметь, в частности, следующие категории граждан:

реабилитированные лица, ставшие лицами с инвалидностью вследствие репрессий или пенсионеров;

лица, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы, отнесены к категориям 1 и 2; супруги (мужчины), опекуны детей умерших граждан, смерть которых связана с Чернобыльской катастрофой; супруги (мужчины), если та (тот) не вступили в брак во второй раз, умерших граждан, смерть которых связана с участием в ликвидации других ядерных аварий, в ядерных испытаниях, в военных учениях с применением ядерного оружия, в составлении ядерных зарядов и осуществлении на них регламентных работ;

уволенные с военной службы, ставшие лицами с инвалидностью во время прохождения военной службы;

родители и члены семей военнослужащих, погибших (умерших) или пропавших без вести во время прохождения военной службы.

В Пенсионном фонде также отметили, что льготы будут предоставляться, если размер среднемесячного совокупного дохода семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев не превышает величину дохода, дающего право на налоговую социальную льготу (4240 грн).

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Изменения применяются для лиц, которые обратятся за льготами от 1 января 2025 года. Те, кому льготы были назначены ранее, будут получать их до конца отопительного сезона 2024-2025, то есть до 30 апреля 2025 включительно.

Пока в правительстве нет дискуссии о повышении тарифов, по крайней мере, в ближайшее время. Об этом в начале марта 2025 года премьер-министр Украины Денис Шмигаль сказал во время пресс-конференции по случаю пятой годовщины работы Правительства.

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