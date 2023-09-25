В Украине недостает тысячи судей: почему возник дефицит и как это решают

До конца года в Украине может появиться более тысячи судей. Конкурс на вакантные должности объявила Высшая квалификационная комиссия судей, которая не работала с 2019 года и только этим летом возобновила свою работу. Сейчас судебная система имеет кадровый дефицит в более трех тысяч вакансий.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Игоря Бондаренко.

Печерский райсуд Киева работает "стахановскими методами"

Сейчас самое большое помещение Печерского суда завалено стосами уголовных и административных дел.

"Тысячи дел у нас здесь, но еще тысячи дел в канцелярии, такие же тысячи в архивных помещениях", – говорит судья Мария Пилаева.

Печерский суд лидер не только по скандальным разбирательствам топовых дел. Райсуд уверенно впереди по количеству рассмотренных судебных материалов.

"Судьи должны рассматривать в среднем 320 дел в год. У нас работает 21 судья с полномочиями и если мы будем считать, то выходит 2-2,5 тысячи в военное время. А до было и по 4 тысячи", — говорит судья Мария Пилаева .

Мария Пилаева

80 тысяч приговоров каждый год объявляют судьи Печерского райсуда Киева. При такой нагрузке здесь должно работать до сотни людей в мантиях. Их только 21 и к таким стахановским нормам, якобы, уже и привыкли.

Еще до полномасштабного нападения каждое третье судейское кресло было пустым. В некоторых небольших райцентрах суды не работали по несколько месяцев из-за отсутствия судей. Война только усугубила кадровый голод.

Почему возник дефицит судей

"Высший совет правосудия утвердил численность должностей судей 7976, фактическая численность 4750", — говорит и.о. председателя Государственной судебной администрации Максим Пампура.

Стопки дел в Печерском райсуде

Дефицит судей начал скапливаться еще в прошлом десятилетии. Коррумпированная судебная ветвь власти всячески пыталась затормозить или имитировала реформы. Старые судьи, которые должны были показать свое состояние быстро увольнялись. Новых не набирают уже четыре года, потому что Высшая квалификационная комиссия, которая отвечает за судейский набор, не работала с 2019 года и только этим летом избрали новый состав.

Апелляционные суды могут прекратить работу

"Есть вероятность, что определенное количество апелляционных судов перестанет осуществлять правосудие. Потому что Сумской суд — 4 судьи, Ровенский — 8, Тернопольский — 10. Если 3-4 судьи уходит в отставку, то суд фактически перестает функционировать", — говорит секретарь Второй палаты Высшей квалификационной комиссии судей Украины Сергей Чумак.

Кадровый дефицит новая комиссия станет ликвидировать в этом году. Уже объявлены конкурсы на более тысячи вакансий в судах первой и апелляционной инстанций. Тестирование, собеседование и проверку на добродетель обещают сделать прозрачным и беспристрастным.

"У нас должны быть разработаны общие критерии оценки добродетели с тем, чтобы и общество и сами суды, проходящие оценивание четко для себя понимали, что является основанием для бана, в каком случае комиссия будет прощаться с человеком в судебном корпусе", — говорит замглавы Высшей квалификационной комиссии судей Украины Руслан Сидорович.

Почему нужны "новые лица" в судах — мнение эксперта

Судебная реформа является одним из требований вступления Украины в ЕС. Несмотря на войну, международные и украинские юристы настаивают на продолжении реорганизации судебной системы. Новые лица помогут не только снизить кадровый дефицит.

"Мы это рассматриваем, как возможность, а не как проблему. Сейчас эти две тысячи вакансий, или сколько их есть, могут прийти добродетельные профессионалы, а могут снова прийти братья, кумовья, сваты и так далее", — говорит председатель правления фонда DEJURE Михаил Жернахов.

В следующем году на содержание судейской системы из бюджета выделяют 20 млрд. гривен. Это на три миллиарда больше, чем в этом году. Новая смета готова финансово поддержать 400 новых судейских вакансий. Также пенсионеров должна заменить молодежь. Однако вряд ли работы у судей станет меньше. К сотням тысяч судебных дел прилагаются разбирательства военных российских преступлений.

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