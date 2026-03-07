В Украине неожиданно вырастут зарплаты: кто будет получать более 80 тысяч

Зарплаты в Украине вырастут / © ТСН

В Украине в ближайшее время могут вырасти зарплаты. Эксперты прогнозируют постепенное повышение доходов работников уже весной, однако оно будет неравномерным: одни специалисты смогут получать более 80 тысяч гривен, в то время как другие ощутят лишь незначительный рост.

Об этом ТСН.ua рассказали экономические эксперты Олег Пендзин и Андрей Забловский. Кто может рассчитывать на повышение, какие сейчас средние зарплаты в Украине, кто получает больше всего и может измениться в ближайшее время — рассказывает ТСН.ua.

В Украине вырастут зарплаты: когда и на сколько

Специалисты отмечают, что средняя зарплата в Украине в марте может вырасти по сравнению с февралем. Главными причинами называют дефицит рабочей силы, усиление конкуренции между работодателями за работников и постепенную адаптацию экономики к условиям военного времени. В то же время эксперты предупреждают: автоматического повышения доходов не будет, а разница между низкими и высокими зарплатами будет только увеличиваться.

Олег Пендзин напомнил, что в госбюджете на 2026 год средняя зарплата заложена на уровне 30032 грн. По его словам, этот показатель может быть превышен уже в первом полугодии.

«Будем наблюдать стабильное подтягивание рынка к этой отметке в течение весны, в марте средняя зарплата может вырасти оценочно на 1,5% по сравнению с февралем, или на 400-450 грн», — считает Олег Пендзин.

Причин, по его словам, две: первая продолжается эффект повышения минимальной зарплаты в январе, вторая в связи с постоянной мобилизацией уменьшается количество предложений на рынке среди дефицитных специальностей, прежде всего рабочих и технических: станочников, строителей, водителей, инженеров-конструкторов и технологов, высококвалифицированных ИТ-специалистов.

«Поэтому их заработки растут опережающими темпами. Бюджетники вряд ли могут рассчитывать на повышение зарплат, а работающие в офисе, например, занимающиеся продажами, должны зарабатывать повышение зарплаты сами себе за счет интенсификации рабочего времени и увеличения объема продаж», — объясняет эксперт.

Экономист Андрей Забловский отмечает, что точных официальных данных о средней зарплате в феврале пока нет. По расчетам экспертов, она составляет около 28,8–28,9 тыс. грн.

По его мнению, в марте показатель может вырасти на 0,5-0,7%, то есть примерно на 150-200 грн.

«Март ожидается как месяц активного роста. Это связано с началом весеннего бизнес-сезона и подготовкой к посевной, что повышает зарплаты в агросекторе, — говорит Андрей Забловский. — Но диспропорция между отраслями будет значительной. Самые высокие зарплаты остаются в секторе IT и телекоммуникаций — свыше 75 0 17–18 тыс. грн», — говорит эксперт.

Какая средняя зарплата в Украине сейчас

По данным портала Work.ua, по состоянию на март 2026 года средняя зарплата в Украине составляет около 28 тысяч гривен. Это на 17% больше, чем в тот же период в прошлом году.

В то же время, фактические зарплаты значительно отличаются в зависимости от профессии, опыта и сферы деятельности.

Топ самых высокооплачиваемых профессий

Высокие зарплаты традиционно предлагают в сфере IT, телекоммуникаций и топменеджмента. По данным рынка труда, к наиболее высокооплачиваемым специалистам относятся:

программисты (Java, Python, .NET)

DevOps-инженеры

Data Scientist

технические архитекторы

Product manager

CTO и IT-директора

Senior QA Engineer

системные архитекторы

менеджеры по развитию бизнеса

топ-менеджеры компаний

руководители отделов продаж

маркетинг-директора

аналитики данных

специалисты по кибербезопасности

инженеры-конструкторы

финансовые директора

руководители проектов

архитекторы программного обеспечения

менеджеры по международным продажам

IT-консультанты

В этих сферах зарплаты могут превышать 70–80 тысяч гривен, а в международных компаниях — быть еще больше.

Кто получает более 40 тысяч гривен

Зарплаты более 40 тысяч гривен также предлагают в ряде других профессий, в частности:

менеджер по продажам — около 36-45 тыс. грн

водитель — около 35 тыс. грн

оператор контакт-центра — до 30-35 тыс. грн

HR-менеджер — около 31 тыс. грн

руководители среднего звена — более 32 тыс. грн

специалисты по недвижимости — около 44 тыс. грн

инженеры и строители — около 30-40 тыс. грн.

В некоторых случаях, особенно в крупных городах или международных компаниях, такие специалисты могут зарабатывать гораздо больше.

Кто получает среднюю зарплату

Около среднего уровня зарплат в Украине получают работники следующих сфер:

повара — около 29 тыс. грн

кладовщики — около 27 тыс. грн

бухгалтеры — около 26 тыс. грн

работники сферы обслуживания — 25-26 тыс. грн

бариста — около 22 тыс. грн

администраторы — около 24 тыс. грн.

Какие профессии получают меньше всего

Низкие зарплаты, как правило, фиксируют в гуманитарных и бюджетных сферах. Меньше всего зарабатывают:

работники культуры

библиотекари

младшие научные сотрудники

работники образования начального уровня

кассиры и продавцы

В этих областях зарплаты могут составлять 17–22 тысячи гривен в месяц.

Сколько могут получать после повышения

Учитывая прогноз экспертов, уже весной зарплаты могут вырасти еще на несколько процентов.

Если тенденция сохранится, средняя зарплата может приблизиться к 30 тысячам гривен. Специалисты технических и рабочих профессий могут получать 40-60 тысяч гривен. А IT-специалисты и специалисты телекоммуникаций — 80 тысяч гривен и больше.

Впрочем, эксперты подчеркивают, что повышение не будет одинаковым для всех. Быстрее всего доходы будут расти в тех сферах, где уже сейчас ощущается острый дефицит работников.