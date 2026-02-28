В Украине неожиданно вырастут зарплаты: кто и сколько будет получать

Зарплаты в Украине

Средняя зарплата в марте вырастет по сравнению с февралем, считают и экономический эксперт Олег Пендзин и Андрей Забловский. Основными факторами роста эксперты называют дефицит рабочей силы, усиление конкуренции за персонал и адаптацию экономики к условиям военного времени.

Но оба акцентировали: автоматического повышения заработков не будет, а разрыв между высокими и низкими зарплатами продолжит увеличиваться.

Олег Пендзин напомнил, что в госбюджете на 2026 год средняя зарплата заложена на уровне 30032 грн , и, скорее всего, этот показатель будет превышен уже в первом полугодии.

«Будем наблюдать стабильное подтягивание рынка к этой отметке в течение весны, в марте средняя зарплата может вырасти оценочно на 1,5% по сравнению с февралем, или на 400–450 грн , — считает Олег Пендзин. — Причин две: первая продолжается эффект повышения минимальной зарплаты в январе, вторая — в связи с постоянной мобилизацией уменьшается количество предложений на рынке среди дефицитных специальностей, прежде всего рабочих и технических: станочников, строителей, водителей, инженеров-конструкторов и технологов, высококвалифицированных ИТ-специалистов. Поэтому их заработки растут опережающими темпами. Бюджетники вряд ли могут рассчитывать на повышение зарплат, а работающие в офисе, например, занимающиеся продажами, должны зарабатывать повышение зарплаты сами себе за счет интенсификации рабочего времени и увеличения объема продаж».

Андрей Забловский подчеркнул, что официальных данных о размере средних зарплат в феврале нет, есть только расчетные: 28,8–28,9 тыс. грн. По его мнению, в процентах средняя зарплата в марте вырастет на 0,5–0,7%, это примерно на 150–200 грн.

«Март ожидается как месяц активного роста. Это связано с началом весеннего бизнес-сезона и подготовкой к посевной, что повышает зарплаты в агросекторе, говорит Андрей Забловский. — Но диспропорция между отраслями будет значительна. Самые высокие зарплаты остаются в секторе IT и телекоммуникаций — более 75 000 грн., тогда как культура демонстрирует самые низкие показатели — 17–18 тыс. грн».