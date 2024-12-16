В Украине – новые графики отключения света: что изменилось

В Украине ввели новые графики отключения света, которые будут одинаковыми для всех регионов. Почему изменили графики, что нового придумали и облегчит ли жизнь людям – в эксклюзиве TSN.ua.

Новые графики по всей стране!

Уже с часу ночи 16 декабря в Украине ввели в работу новые графики стабилизационных отключений, которые будут одинаковыми для всех регионов. И теперь по очереди, что меняется. Следовательно, очереди теперь будут поделены на подчерки, например, 1.1 и 1.2 во избежание перегрузок.

Графики разбивают на 30-минутные интервалы – все должно стать точнее и понятнее. Если не будет аварий или непредсказуемых ситуаций, все будут минимум 3,5 часа со светом между возможными отключениями.

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В национальной энергетической компании объясняют, что новый подход – возможность для "Укрэнерго" лучше управлять энергосистемой и обеспечивать свет для большего количества людей.

16 декабря для бытовых потребителей будет действовать следующий график отключений:

12:00 – 15:00 – полторы очереди отключений;

15:00 – 17:00 – две очереди отключений;

17:00 – 19:00 – полторы очереди отключений;

19:00 – 20:00 – одна очередь отключений.

"Раньше подход к формированию графиков отключений в разных областях значительно отличался по количеству часов со светом и без света. Чтобы исправить это, НЭК "Укрэнерго" и Министерство энергетики внедряют единый подход к созданию графиков по всей стране, который зафиксирован законодательно", – говорится в сообщении "Укрэнерго".

Зачем вводят новые графики?

Для промышленности и бизнеса с 7 утра до 9 вечера применяют графики ограничения мощности. В "Укрэнерго" объясняют, что основной причиной таких графиков стали атаки россиян, в результате которых были повреждены энергообъекты в ноябре и декабре, поэтому определенное оборудование сейчас на ремонте. Сейчас по-прежнему для удобства планирования своих дел у вас будут всегда доступны два графика: График в сутки – четкое расписание зон "Свет есть" (белая) и "Света нет" (темно-серая). Прогнозный график в неделю – будет показывать временные промежутки, когда свет может быть отключен, и часы со светом. В ДТЭК добавляют, что унифицированный национальный график позволит исправить ситуацию, когда при одинаковом применении ограничений некоторые области были со светом больше, а другие меньше. Однако следует понимать, что в стране значительно повреждены магистральные подстанции, которые передают электроэнергию от одной части страны к другой, поэтому в некоторые регионы электроэнергию просто невозможно доставить.

Два сценария для украинцев этой зимой

Напомним, что ранее в Центре противодействия дезинформации предупреждали, что в зимний период 2024-2025 годов в Украине по разным сценариям может не быть света от 12 до 20 часов в сутки. В ЦПИ пояснили, что Объединенная энергетическая система Украины состоит из 76 гидроэлектростанций и гидроаккумулирующих станции, 26 тепловых электростанций и теплоцентралей, четырех АЭС, 12 солнечных и восьми ветряных электростанций, объединенных магистральных линий электропередач протяженностью 22,5 тыс. км и 135 трансформаторных подстанций для них. Особенностью украинской Объединенной энергетической системы есть необходимость соблюдать постоянный баланс между производством и потреблением электроэнергии. Сейчас Украина генерирует до 11,5 гигаватт в час, а потребляет более 13 гигаватт, к слову, прошлой зимой на пике спроса было вообще около 18 гигаватт. Поэтому разрыв между тем, что может производить наша система, и спросом в пиковые часы сохраняется на уровне 2,4 гигаватта в час. Частично этот дефицит покрывается импортом электроэнергии, но это не всегда спасает, ведь максимально таким путем можно получить всего 1,7 гигаватта. В настоящее время продолжаются переговоры, чтобы увеличить импортные мощности до 2,2 гигаватта, но и этого не хватит, чтобы компенсировать уничтоженные или поврежденные российскими ударами ТЭС и ГЭС, которые были маневровой генерацией в украинской энергосистеме. Так что если брать ситуацию ту, которая есть сейчас, существует несколько вариантов сценариев жизни украинцев зимой. В частности эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук еще в начале сентября прогнозировал несколько сценариев ситуации в энергетике в осенне-зимний период. По оптимистическому прогнозу, если на стабильной основе будут работать 8–9 энергоблоков АЭС, а зима будет умеренной, без сильных морозов, планируется восстановление около 3 гигаватт из поврежденной мощности. При таком развитии событий возможны отключения электроэнергии продолжительностью до 12 часов в сутки. И да, это еще оптимистичный вариант.

Худший сценарий

А вот более пессимистический сценарий предполагает, что удастся восстановить около 2000 мегаватт мощности, вместе с тем и количество рабочих блоков АЭС будет меньше — 6–7 и при этом зима будет холодной. Вот в таких условиях система окажется в кризисной ситуации. Но есть еще худший сценарий. Если РФ продолжит атаковать украинскую энергетику, то этой зимой украинцы могут проводить до 20 часов в сутки без света и отопления. По прогнозу члена энергетического комитета Верховной Рады Сергея Нагорняка, если температура зимой опустится до -10°C, у украинцев с большой вероятностью будет электроэнергия только в течение 12-14 часов в сутки, а остальное время — примерно 10 часов — будет без света. В общей сложности есть четыре фактора, которые влияют на надежность энергообеспечения страны. Во-первых, это опять же российские атаки на критическую инфраструктуру, а как видим, они едва ли не каждый день пытаются по ней вбить, эти удары РФ делает не только для того, чтобы вывести из строя инфраструктуру — это один из способов кремля посеять хаос среди населения и погрузить Украину в энергетический кризис. Наша энергетическая инфраструктура уже испытала такие масштабы разрушений, что на полное восстановление или восстановление понадобится далеко не один год. По факту сейчас все будет зависеть от способности ПВО защитить энергетические объекты от ракетных атак, а энергокомпаний — минимизировать последствия вероятных попаданий. Но здесь стоит не забывать благодарить наших защитников неба и энергетиков, которые уже более тысячи дней делают все возможное, чтобы свет в домах был как можно дольше, а разрушений меньше. Но ПВО и энергетики – не Боги, это тоже нужно помнить.

Как защищают энергетику?

По словам члена наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрия Бойко, в середине 2023 года энергокомпаниям удалось защитить оборудование своих крупнейших подстанций сооружениями первого уровня защиты, сейчас строится второй уровень — бетонные саркофаги, некоторые, кстати, уже готовы. Следовательно, ситуация требует кардинального усиления противовоздушной обороны энергетических объектов, однако полностью оградить всю энергосистему от массированных ракетных ударов практически невозможно. Во-вторых, с 1 сентября в ремонте находились два энергоблока АЭС, один из которых – энергоблок мощностью 440 мегаватт. Но по данным АО "НАЭК "Энергоатом" начиная с 20 октября и до конца февраля 2025 года в работе будут все девять энергоблоков АЭС. В-третьих, энергобаланс зимой существенно зависит от погодных условий. Во время морозов и неблагоприятной погоды дефицит мощностей системе только растет. В-четвертых, дополнительные трудности для стабильной работы энергосистемы создают отсутствие должного количества. накопителей электроэнергии для покрытия пиковых нагрузок и нахождения большинства возобновляемых источников энергии, речь идет о ветровых и солнечных электростанциях, расположенных на временно оккупированных территориях Херсонской области. Таким образом, полностью исключить возможность продолжительных отключений бытовых и промышленных потребителей невозможно, поскольку трудно предсказать последствия возможных новых российских ударов или точно спрогнозировать погодные условия.

Если российские обстрелы будут не такими результативными, зима – теплой, а энергетикам удастся восстановить или ввести в действие определенное количество новой генерации, вероятные регулярные отключения света этой зимой будут максимально краткосрочными.

Большие надежды возлагаются и на западную помощь.

Напомним, что атака 13 декабря этого года – это уже была 12-я массированная атака по украинской энергетике и девятая массированная атака по энергетическим предприятиям ДТЭК.

Всего с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 200 раз.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: СВЕТ будут выключать по-новому! В Украине новые графики отключения света! Что изменилось?

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