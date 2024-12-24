В Украине нужно будет регистрировать домашних животных: что известно

Украинцы скоро смогут зарегистрировать своих любимцев в Едином государственном реестре домашних животных. Это государственная база данных на платформе Действие. Engine для учета домашних кошек, собак и хорьков. В реестре сохраняется кличка и описание животного; информация о вакцинации и биостерилизации; контакты владельцев или держателей, а также другие существенные данные о здоровье животных.

Как и зачем регистрировать своего любимца – в эксклюзиве ТСН.UA.

В Министерстве аграрной политики объяснили, что проект должен помочь эффективнее предотвращать распространение опасных болезней, гармонизировать украинское законодательство с европейским, а также формировать культуру "ответственных владельцев, заботящихся о своих любимцах".

"Единственный государственный реестр домашних животных — это повышение безопасности и формирование ответственного отношения к содержанию животных в Украине. Государство впервые за историю независимости получит реальные данные о количестве домашних животных и сможет контролировать их вакцинальный статус. Такая информация крайне актуальна для эффективного снижения риска распространения опасных инфекций, таких как бешенство”.

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Открытие реестра также важно с точки зрения евроинтеграции, поскольку вскоре в Евросоюзе обязут граждан регистрировать и чипировать домашних животных. Регистрация будет добровольной и бесплатной для владельцев домашних животных, но при этом даст ряд преимуществ: можно легко восстановить утраченные документы и данные о зарегистрированном животном; зарегистрированное животное легче искать, особенно если у него будет микрочип. Более того, после появления ветеринарного паспорта в "Действии", будет проще путешествовать с животными по Украине; ниже риски мошенничества с зарегистрированными животными.

Реестр запускается в два этапа, первый – авторизация государственных и частных ветеринарных учреждений – уже стартовал. Учреждения могут авторизоваться в реестре, подав заявку в Госпродпотребслужбу. Для этого руководитель клиники заполняет заявление в кабинете (утверждается, что это занимает не более получаса), после чего служба в течение 10 дней проверяет данные, согласовывает или отклоняет заявление и отправляет ответ на электронную почту.

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“После подтверждения авторизации руководитель ветеринарного учреждения сможет внести в Реестр данные о ветеринарных врачах, которые будут непосредственно регистрировать животных в Реестре. После этого ветврачи-Агенты по регистрации должны зайти в свои кабинеты в Реестре и дозаполнить данные о себе. После успешной авторизации ветеринарное учреждение будет готово начать регистрацию домашних животных вместе с официальным стартом второго этапа запуска Реестра — кампании по регистрации животных, о которой будет объявлено дополнительно".

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: " В УКРАИНЕ РЕГИСТРИРУЮТ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ: ЧТО ОБ ЭТО ИЗВЕСТНО? "