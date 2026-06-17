В Украине обнаружили месторождения драгоценного металла: в каком регионе пролегает «золотая жила»

Поле, в котором может содержаться литий / © ТСН

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В мире началась новая, ещё более мощная волна стремительного роста цен на литий — стратегический энергетический металл, без которого невозможно представить производство современных аккумуляторов, «зелёную» энергетику и будущее мирового автопрома.

Только по сравнению с прошлым годом мировые цены на литий подскочили более чем на 60 процентов, а ведущие международные аналитики уже открыто прогнозируют риск глобального дефицита этого ресурса. Для Украины этот тренд представляет огромный интерес, ведь именно в наших недрах залегают крупнейшие в Европе запасы минералов, из которых производят литий-химические соединения. Однако этой фантастической «золотой жилой» мы до сих пор так и не воспользовались.

Почему уникальный ресурс остаётся прямо у нас под ногами — в подробном расследовании корреспондентки ТСН Валентины Доброты.

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Рапсовые поля Кировоградской области и 27 миллионов тонн руды

На сегодняшний день в Украине официально обнаружено и задокументировано четыре крупных месторождения литиевых руд. Два из них в настоящее время находятся на временно оккупированной российскими захватчиками территории Востока и Юга, а остальные два — на подконтрольной территории Кировоградской области. Самым перспективным во всей Европе специалисты называют именно Полоховское месторождение, поскольку местные минералы имеют такую структуру, которую гораздо легче и дешевле переработать.

С виду это месторождение выглядит как обычное сельскохозяйственное поле, засеянное рапсом, однако его главную тайну хорошо знают геологи. Специалисты демонстрируют уникальный образец породы, найденный здесь, — минерал петалит, в котором чистая концентрация лития составляет примерно 4 процента.

Михаил Гейченко, главный геолог ООО «Укрлитийдобыча»: «По нашим точным подсчетам, только на этом одном Полоховском месторождении можно с полной уверенностью добыть не менее 27 миллионов тонн литиевой руды. И это с учётом исключительно разведанных запасов, залегающих на глубине всего 500 метров от поверхности земли. Конечно, от минерала, который сейчас лежит в земле, до готовой обогащенной руды, а затем непосредственно до чистых литий-химических продуктов — путь долгий, капиталоемкий и очень непростой».

Полоховский участок в настоящее время является единственным в стране, полностью разведанным в соответствии с международными стандартами. Государство уже официально присвоило этим землям статус промышленных, а специальную лицензию на промышленную добычу получила частная компания «Укрлитийдобыча». Чтобы сохранить уникальные украинские черноземы и экологию, разработку месторождения планируют вести исключительно закрытым подземным способом — строительство современных глубоких шахт позволит параллельно продолжать обычные сельскохозяйственные работы на поверхности так же, как они проводились поколениями.

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Полная технологическая цепочка добычи лития

Как объясняет аспирант Института геохимии, минералогии и рудообразования им. М. Семенко НАН Украины Богдан Слободян, процесс превращения породы в аккумулятор состоит из нескольких сложных этапов:

Шахтная добыча: с большой глубины на поверхность поднимается сырая горная порода; Первичное обогащение: с помощью специальных физико-химических методов из общей массы выделяют конкретные литийсодержащие минералы; Химическая фабрика: минералы отправляются на высокотехнологичный обогатительный комбинат, где из них получают непосредственно литий-химические продукты; Производство аккумуляторов: готовое химическое соединение высокой чистоты поставляется мировым гигантам для создания литий-ионных батарей.

20 миллионов инвестиций, военное положение и шпионаж противника

В детальное геологическое и техническое исследование Полоховского месторождения инвесторы уже вложили более 20 миллионов долларов, однако для начала непосредственной промышленной добычи металла потребуются ещё сотни миллионов долларов и годы кропотливой работы. Несмотря на колоссальный рост мировых цен, потенциальные зарубежные инвесторы пока не спешат вкладывать крупные средства в Украину.

Андрей Лисота, директор по связям с государственными органами ООО «Укрлитийдобыча»: «У нас есть четко утвержденная государственными органами программа работ, и мы постепенно ее реализуем. Однако есть ряд сложных технических моментов: это доразведка глубоких горизонтов, детальное проектирование будущей шахты и многое другое. Некоторые критически важные этапы мы физически не можем начать в связи с введением военного положения, и все эти форс-мажорные обстоятельства подтверждены документально. Кроме того, мы отмечаем, что над нашей территорией в последнее время почему-то чрезвычайно сильно активизировалась вражеская воздушная и агентурная разведка. Поэтому о некоторых вещах и запланированных технологических работах мы сейчас просто не имеем права говорить публично из соображений безопасности».

Между тем литий стал критически важным ресурсом для выживания цивилизации. Современный переход мировой тяжелой карьерной техники и гигантских 150-тонных самосвалов на чистую электрическую тягу (что уже активно практикуется в Китае для полного отказа от дизельного топлива) требует аккумуляторов просто беспрецедентных, гигантских размеров. По прогнозам международных аналитиков, уже через четверть века в Европе более 90 процентов всех легковых автомобилей будут составлять именно электрокары, а солнечная и ветровая энергетика, требующая литиевых систем накопления энергии (без которых Украина не перезимует в условиях войны), будет обеспечивать половину мирового освещения. Кроме того, литий стал дефицитным веществом в медицине — неврологи и психиатры официально называют его «минералом спокойствия» для лечения депрессий и расстройств.

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Участок «Добра» и секретные американские инвестиции под замком

Начало добычи украинского лития, помимо непосредственных вызовов, связанных с войной, существенно тормозится внутренними судебными процессами и ожесточенной конкурентной борьбой. В настоящее время на более чем 150 гектарах уникального Полоховского месторождения наложен судебный арест в рамках имущественных споров.

А всего в 20 километрах через поле расположено ещё одно очень богатое литиевое месторождение — участок под названием «Добра», который впервые исследовали ещё в далёких 1990-х годах.

Михаил Гейченко о фантастических масштабах участка «Добра»: «Я не хочу безосновательно оперировать большими цифрами, но по предварительным данным там заложено более 100 миллионов тонн руды со средним содержанием чистого лития свыше 1 процента. Если эти ресурсы в ходе полноценного бурения будут официально подтверждены и перейдут в статус промышленных запасов, то участок „Добра“ автоматически станет крупнейшим месторождением лития во всей Европе и одним из крупнейших месторождений в мире! На сколько лет хватит работы? Давайте посчитаем: по моим консервативным оценкам, там точно будет 60 миллионов тонн. Если добывать по миллиону тонн руды в год — это минимум 60 лет стабильной работы для региона, а если подтвердятся все 100 миллионов — то здесь гарантированно будут работать еще и наши внуки».

Участок «Добра» полностью принадлежит государству. В рамках стратегического соглашения о критически важных полезных ископаемых, которое Украина и США официально заключили в апреле 2025 года, был создан совместный крупный инвестиционный фонд и проведен закрытый международный конкурс. Его официальным победителем стала мощная американо-ирландская компания, которая обязалась провести масштабную доразведку, построить современную шахту и возвести обогатительный химический комбинат. Однако за более чем полгода с момента победы иностранные инвесторы в Кировоградской области так и не проявили никаких реальных шагов или интереса.

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В Добровеличковской общине, на территории которой как раз и находится этот долгожданный участок «Добра», местные власти пытались самостоятельно выяснить причины задержки, однако натолкнулись на глухую стену государственной тайны.

Пока Добровеличковская община находится в информационной изоляции и ждет приезда американцев, украинские суды уже завалены многочисленными исками в отношении участка «Добра». Одна из отечественных компаний, которая также претендовала на разработку этого суперместорождения, сейчас активно оспаривает в судебном порядке результаты международного конкурса, на котором победили инвесторы из США. Из-за этого клубка войн, судебных арестов, секретности и юридических тяжб крупнейшие и самые богатые запасы лития в Европе пока продолжают просто лежать глубоко под ногами украинцев.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: АВИАКАТАСТРОФА В ХМЕЛЬНИЧСКОЙ ОБЛАСТИ? СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ ДЕТАЛИ РАЗГОВОРА ТРАМПА С ЗЕЛЕНСКИМ! | ТСН 20:00 16 июня

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