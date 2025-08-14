В Украине обнаружили опасного тигрового комара: живет на кладбище и нападает днем

Тигровый комар способен переносить более 30 возбудителей и паразитов

В Украине обнаружен один из самых опасных инвазивных видов комаров в Европе — тигровый комар (Aedes albopictus). Активные популяции этого экзотического для нашей фауны насекомого-переносчика обнаружены в Одессе. По словам ученых, вид не только закрепился, но и успешно перезимовал две зимы, что свидетельствует о его адаптации к местному климату.

Это создает реальную угрозу здоровью людей, ведь этот вид способен переносить опасные возбудители инфекционных заболеваний.

Как распознать тигрового комара?

Название «тигровый» комар получил благодаря характерной контрастной окраске: белые полосы и пятна на черном теле и ножках, а также продольная белая линия на спинке (щитке) — основные признаки, четко отличающие его от других представителей фауны Украины.

По словам Виталия Рудика, энтомолога филиала «Противочумный институт им. И.И. Мечникова» ГУ «ЦОЗ МОЗ Украины», аспиранта биологического факультета Одесского Национального университета им. И.И. Мечникова, комар имеет и поведенческие особенности:

Беззвучный полет почти не жужжит;

Охотится и нападает днем;

Быстрый, малозаметный укус — часто незаметный.

У части людей наблюдается сильная аллергическая реакция: покраснение, зуд, локальный отек из-за незнакомых для иммунной системы белков в слюне насекомого.

Тигровый комар / Фото Виталия Рудика

Как Aedes albopictus попал в Украину?

По словам ученого, появление тигрового комара в Украине напрямую связано с трансграничной перевозкой грузов и массовой миграцией населения:

Морские порты, автотрассы, железная дорога — ключевые пути занесения.

Автотранспорт (в том числе частный) является одним из главных факторов распространения, поскольку комар не способен к дальним перелетам самостоятельно.

«Для формирования новой популяции достаточно лишь одной оплодотворенной самки, случайно попавшей в автомобиль или груз, а впоследствии — в благоприятные условия. В таких случаях она способна основать новую колонию без участия других особей», — отмечает эксперт.

Какие болезни распространяют тигровые комары?

Этот вид способен переносить более 30 возбудителей, среди которых:

Вирус Западного Нила (случаи уже фиксировались в Украине),

Денге, чикунгунья, Зика, желтая лихорадка.

Эти вирусы скапливаются в слюнных железах и передаются непосредственно во время укуса.

Передача паразитов

Также Aedes albopictus является переносчиком паразитических нематод рода Dirofilaria, вызывающих дирофиляриоз — опасное для человека и животных заболевание с возможным поражением кожи, глаз и внутренних органов.

Почему это важно?

Присутствие и распространение тигрового комара в Украине создает реальный эпидемиологический риск, требующий:

постоянного энтомологического и эпидемиологического наблюдения; информирования населения об угрозах; контроля за локальными очагами и предотвращение занесения.

Тигровый комар / Фото Виталия Рудика

Где и как размножаются опасные комары?

Одной из главных причин успешного распространения тигрового комара является его способность размножаться в очень малых искусственных водоемах, что позволяет закрепляться даже в плотно застроенном городе.

По результатам полевых наблюдений в Одессе, основными местами концентрации Aedes albopictus являются:

кладбища (особенно благодаря оставленной посуде на могилах, цветочные вазы);

частные домохозяйства со двором (где скапливается дождевая вода в разных емкостях);

территории предприятий в городской и пригородной зоне;

парки.

А основными местами развития личинок являются:

пластиковые или бумажные стаканчики, вазы, миски;

автомобильные шины, на которых застаивается дождевая вода;

открытые бутылки, канистры, старые бидоны и другие емкости без крышек.

Человеческий фактор — главная причина распространения

«Важно понимать, что главным „архитектором“ мест для размножения этого вида есть сам человек. Небрежное хозяйство, безответственное обращение с бытовыми отходами, оставление мусора на приусадебных участках, кладбищах или вблизи промышленных территорий — все это создает идеальные условия для откладывания яиц и развития личинок. Мы сами невольно формируем среду, способствующую быстрому распространению этого опасного вида. Достаточно оставленной пластиковой бутылки, вазон без водооттока или старой покрышки с дождевой водой, чтобы комар прошел полный цикл развития — от яйца до взрослой особи», — отмечает эксперт.

Угроза распространения: не только Одесса

Ученый Виталий Рудик отмечает, что тигровый комар уже успешно прижился в Одесской области. Благодаря своей исключительной живучести комар не только пережил умеренные украинские зимы, но и может выживать в условиях засухи.

«Особенностью тигрового комара является его удивительная экологическая пластичность. Яйца, отложенные самкой, способны выдерживать длительные периоды засухи и показывают высокую морозостойкость. Установлено, что нижним температурным пределом для выживания популяции является среднемесячная температура января не ниже –3 °C», — объясняет ученый.

Именно благодаря такой адаптивности, а также в контексте изменения климата, Aedes albopictus активно осваивает новые территории Европы, и его дальнейшее распространение на другие регионы Украины является не только вероятным, но и практически неизбежным.

«К сожалению, мы уже упустили тот критический момент, когда можно было принять эффективные меры предосторожности для сдерживания его инвазии. Европа борется с этим видом более 20 лет, однако стабильно эффективный метод полного контроля над его популяциями до сих пор не найден», — заключает Виталий Рудик.

