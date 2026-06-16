В Украине обновят правила возвращения из СОЧ: как будет работать новая программа

СВЧ / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

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В Украине разработали программу, которая позволяет военнослужащим, покинувшим часть (СОЧ) до 12 июня 2026 года, вернуться на службу по упрощенной процедуре. Военные смогут самостоятельно выбрать новое подразделение и должность, избежав распределения резервных батальонов.

Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров в большом эксклюзивном интервью для ТСН в рамках телемарафона «Единые новости».

Новые правила возврата из СОЧ — что изменится

По словам министра, сейчас статус СОЧ имеют более 200 тысяч военных. Благодаря новой программе они могут изменить место службы: для этого позволяют выбрать одно из 50 лучших подразделений, сформированных на основе внутреннего рейтинга Минобороны.

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«Мы разработали механизм, позволяющий тем, кто ушел в СОЧ до 12 июня. Это очень важно — до 12 июня. То есть если сегодня военнослужащий идет в СОЧ, на него это уже не действует программа. И до 20 сентября у этих военнослужащих есть возможность в несколько кликов вернуться, выбрать самостоятельно подразделение», — объяснил Михаил Федоров.

Министр отметил, что теперь военные могут свободно сменить подразделение и должность. Это позволяет избежать отправки в резервные батальоны или сразу на передовую, поскольку каждый боец сможет самостоятельно выбрать, где служить дальше.

В то же время, для тех, кто оставит часть после 12 июня, будут действовать другие правила. Министерство обороны готовит законопроект, который должен сделать механизмы привлечения к ответственности более действенными. Поскольку они, по словам министра, в большинстве своем не работают.

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«Если ты уже после 12 июня отправишься в СОЧ, мы сейчас будем регистрировать закон, который усилит ответственность. Точнее он не усилит ответственность, какие-либо наказания, он сделает более реалистичными эти механизмы. Потому что сегодня можно сказать, что они в большинстве своем не действуют. То есть, человек идет в СОЧ и нет приговоров суда. Они появятся. Для этого нужно принять законопроект, зарегистрированный от Министерства обороны», — подытожил Михаил Федоров.

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