В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: пройдите в укрытие (карта)

На всей территории Украины, кроме Крыма, объявлена воздушная тревога.
Сегодня, 27 октября, в 11:46 в Украине объявлена масштабная воздушная тревога.
Ракетная опасность охватила большую часть Украины, кроме аннексированного Крыма.
Сохраняйте спокойствие и пройдите в укрытия. Если это невозможно, то не пренебрегайте правилом "двух стен" и личной безопасностью.
Следите за официальными сообщениями властей.
Отметим, что сегодня утром в Украине это уже вторая объявленная масштабная воздушная тревога.
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