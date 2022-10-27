В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: пройдите в укрытие (карта)

На всей территории Украины, кроме Крыма, объявлена воздушная тревога.

Сегодня, 27 октября, в 11:46 в Украине объявлена масштабная воздушная тревога.

Ракетная опасность охватила большую часть Украины, кроме аннексированного Крыма.

Инфографика/alerts.in.ua

Сохраняйте спокойствие и пройдите в укрытия. Если это невозможно, то не пренебрегайте правилом "двух стен" и личной безопасностью.

Следите за официальными сообщениями властей.

Отметим, что сегодня утром в Украине это уже вторая объявленная масштабная воздушная тревога.

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