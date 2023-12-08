В Украине одно из крупнейших месторождений прекратило добычу газа: подробности скандала и почему так произошло

Одно из трех крупнейших газовых месторождений Украины остановило добычу газа. Полгода назад компанию национализировали и передали в управление "Укрнефти". Как только это произошло – Дежгеонадра обратилась в суд с требованием отменить лицензию на добычу. В декабре появилось решение, остановившее работу скважин. Эксперты считают, что по такой схеме разрешения на разработку перспективных недр хотят отдать из государственной собственности в частную. Среди претендентов – министр времен Януковича.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Что известно о Сахалинском месторождении

Алексей Кучеренко - народный депутат и председатель временной следственной комиссии по вопросам кризисных явлений в энергетике во время вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины говорит, что оценивает это событие как чрезвычайное для энергетики. Речь идет о Сахалинском месторождении, разрабатывала которое компания "Укрнефтебурение".

Сахалинское месторождение расположено в Харьковской области. Это крупнейшее в Украине разведанное месторождение газа и других углеводородов. Запасы составляют 15 миллиардов кубических метров газа. С нынешними объемами добычи их хватит на 20 лет, а их стоимость оценивается в примерно четыре миллиарда долларов.

Сахалинское газовое месторождение

Скандальная национализация месторождения

Интересности в этой ситуации добавляет и скандальная национализация месторождения. Собственно, оно принадлежит компании "Укрнефтебурение", так же как и разрешения и лицензии на добычу газа и нефти из него. До мая этого года компания была частной. Кроме украинцев, среди владельцев - британские и нидерландские инвесторы.



"Во время военного положения, они аргументируются, в первую очередь, тем, что так требует нацбезопасность. То есть, с целью усиления энергетической безопасности национализировать это, а через полгода, через 5 месяцев забрать лицензию, остановить компанию", - говорит Алексей Кучеренко.

Алексей Кучеренко

В апреле 2023 года Печерский суд наложил арест на корпоративные права компании. А еще через три дня - их передали "Агентству по розыску и менеджменту активов" сокращенно АРМА. Оттуда компанию "Укрнефтебурение" отдали в управление государственной "Укрнафте". Вместе с лицензиями и спецразрешениями на разработку недр.

"Укрнефтебурение" стала частью "Укрнафты". Правильнее сказать, "Укрнефтебурение" сейчас управляется компанией "Укрнафта". Должна была ею управлять АРМА, но в связи с тем, что у них нет ни опыта, ни, соответственно, специалистов, то они передали под управление государственной компании "Укрнафта". До этого "Укрнефтебурение" была третьей по объемам добычи частной газодобывающей компанией", - говорит эксперт рынков энергетики Геннадий Кобаль.

Почему добыча газа остановилась

Под руководством государственной "Укрнафты" газовики успели поработать всего полгода. Буквально за считанные дни после национализации, Государственная служба геологии и недр Украины обратилась в суд с требованием аннулировать лицензию. И ее аннулировали. Решение вступило в силу 1 декабря. С 5 декабря работа по добыче газа остановилась.



"Мне кажется, что было выбрано худшее решение. Нам, чтобы нарастить 3%, понадобится, возможно, год-два. Сейчас мы делаем такие подвиги, чтобы немножко где-то не упало. И здесь просто бумажным решением чиновника наносятся огромные убытки, потери для государства, не только для экономики, а это же и энергетическая безопасность", - говорит эксперт рынков энергетики Геннадий Кобаль.

Алексей Кучеренко обращает внимание, что новые управляющие с решением об остановке лицензии и не очень спорили. А это может означать, что на нее уже есть новый претендент. В прессе уже фигурируют фамилии министров времен Януковича.

Сейчас нардеп обратился с заявлением в СНБО и собирается рассматривать ситуацию в комитете топлива и энергетики Верховной Рады.

ТСН также обратилась к "Укрнафте", "Геонадр" и министерству энергетики с просьбой разъяснить ситуацию, однако пока ответа нет.

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Напомним, россияне повредили ракетами энергообъект в Харькове.

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